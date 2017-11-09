Москва из-за тумана не приняла 7 самолетов, они сели в Нижнем Новгороде

Московские аэропорты в четверг, 9 ноября, утром из-за мильного тумана не смогли принять семь пассажирских самолетов. Авиалайнеры разных перевозчиков были направлены в Нижней Новгород и совершили посадку в международном аэропорту "Стригино".

Нижегородский аэропорт "Стригино" принял самолеты авиакомпании Red Wings из Новосибирска, "Аэрофлот" из Астрахани, "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга, Новосибирска и Кемерова, Global Air - из Красноярска и Абакана. Возможно, воздушная гавань в Нижнем Новгороде примет восьмой самолет, направляющийся в Москву.

Сколько пассажиров из-за тумана оказались в Нижнем Новгороде, а не в Москве, не уточняется.