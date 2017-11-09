В Челябинске появился первый видео телеграм-канал

Телекомпания «Гранада ТВ» открыла новый телеграмм канал. Основное его отличие от уже имеющихся в городе каналов в том, что все информационные сообщения будут сопровождаться видеорепортажами.

По словам создателей, канала они будут освещать как официальные мероприятия, так и все оперативные события, происходящие в Челябинске и области, в том числе могут появляться и видео пользователей, если они актуальны и интересны.

Перед новым каналом стоит задача выкладывать сюжеты ежедневно.