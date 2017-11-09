Фотография Юлии Боровиковой представлена на экспозиции, приуроченной к проведению в Челябинске XIV Форума сотрудничества России и Казахстана. Выставка расположена на площадке ПК «Конар».

Главы России и Казахстана посетят завод сегодня, во второй половине дня. Экспозиция носит название «Урал опорный край державы». Она посвящена девяти тематическим направлениям. Это «Индустриализация», «Танкоград», «Освоение целинных земель», «Атомный проект», «Урало-Кузбасс», «Касли», «Аркаим», «Златоуст» и «Туризм». К последнему относится работа «Болотоходец» Юлии Боровиковой, фотографа «МК-Урал».



Снимок Юлия сделала в Ужовском бору - ботаническом памятнике природы, которые находится в Сосновском районе, возле поселка Рощино. По ее словам, ежик ничуть не испугался и сам пошел ей навстречу. «Прямо хотел сфотографироваться, - смеется Юля.- Как чувствовал, что прославится. Ждал меня и для президентов позировал».





