Глава МВД Колокольцев рассказал, какие ДТП должны оформлять инспекторы ГИБДД

Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал, как должны оформляться дорожно-транспортные происшествия. По мнению главы МВД, сотрудники ГИБДД должны заниматься оформлением только тех ДТП, в результате которых пострадали люди.

По словам Колокольцева, остальными дорожными авариями с "царапинами" автомобилей должны заниматься страховщики.Министр высказал позицию ведомства в эфире "Россия 24": "По нашей схеме сотрудник полиции должен заниматься теми вопросами оформления ДТП, где есть пострадавшие. А где какие-то механические царапины, все прочее, этим должны заниматься страховые компании".