Гендерное равенство - результат демографических перемен

Женщины стали меньше рожать потому, что дети почти перестали умирать. Это и позволило ей занять совсем иное, чем прежде, место в обществе.



Российские депутаты, видящие путь к повышению рождаемости в увеличении продолжительности декретного отпуска, хотят увести женщину с рынка труда. Между тем опыт европейских стран с более высокой, чем у нас, рождаемостью – Франции, Швеции – подсказывает другой путь: надо облегчать женщине совмещение материнства с профессиональной деятельностью. Во Франции, например, государство оплачивает женщине с маленьким ребёнком услуги няни, чтобы мама после рождения ребёнка имела возможность поскорее вернуться на работу. Гендерное равенство – не причина, а результат демографических перемен.



Для большинства людей в России семья, дети по-прежнему представляют первостепенную ценность. А государство должно двигаться навстречу семьям, чтобы они могли рожать столько детей, сколько хотят.



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