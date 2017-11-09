Почему вымирает европейская цивилизация

Согласно прогнозу Демографического отдела ООН, при нынешних показателях рождаемости коренное население европейских стран, считая Россию, сократится к 2050 году до 600 млн человек – на 128 млн за полвека. Даже в результате двух мировых войн оно сократилось меньше (приблизительно на 105 млн человек). В последний раз Европа понесла такие численные потери в XIV веке – в результате чумы.



Рождаемость населения снижается во всём мире, при том что и смертность снижается медленно. В начале прошлого века Россия составляла 8% мирового населения, а теперь – 1,5–2%. И в первую очередь не потому, что у нас произошли перемены, а потому, что третий мир приумножился. Сейчас нас 146 миллионов с учётом Крыма, а китайцев – полтора миллиарда, индийцев – почти столько же. В середине XX века РСФСР находилась на четвёртом месте в мире после Китая, Индии и США (СССР в целом занимал третье место), а сейчас Россия – на девятом месте и будет спускаться ниже. Для России, как и всех развитых стран, в мировом населении будет только сокращаться.



Проблема заключается в том, что человечеству сейчас приходится решать противоположную задачу. Для развитых стран актуален вопрос, как повысить рождаемость до уровня воспроизводства, а для большинства развивающихся стран и для мира в целом – как понизить её. К концу века на планете ожидается 11 миллиардов человек – огромная нагрузка на ресурсы и все естественные системы жизнеобеспечения! Рост числа людей на планете необходимо остановить, и единственный не катастрофический путь к этому – снижение рождаемости. Европа и другие страны европейской культуры играют роль лаборатории, которая прокладывает путь к такому снижению.



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