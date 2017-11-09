Почта России начала розыски выигравшего в лотерею полмиллиарда рублей клиента

Житель Воронежской области, сорвавший самый крупный джекпот в истории России, пока не обратился за получением выигранных денег. В связи с этим Почта России начала его розыски.

Об этом говорится в пресс-релизе организации, поступившем в распоряжение РИА Новости . Почтовая служба попросила откликнуться клиента, купившего выигрышный билет в одном из ее отделений.

Размер джекпота, который достался воронежцу, составляет 506 млн рублей. Ранее «Аргументы недели» писали, что медики посоветовали победителю лотереи после получения приза временно исчезнуть. Специалисты предрекли, что этому человеку придется столкнуться с повышенным вниманием со стороны родственников и знакомых.