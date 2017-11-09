Ученые рассказали, к каким заболеваниям могут привести ужины перед сном

Ученые Национального автономного университета Мексики провели исследование и доказали, что поздние ужины и перекусы перед сном могут серьезно навредить здоровью человека. Давно принято считать, что человек может набрать лишний вес, если он ест перед сном.

Мексиканские исследователи провели эксперимент с лабораторными крысами. Животных кормили в разное время суток и определяли уровень вредных жиров — триглицеридов, в их крови. Первую группу крыс кормили в обычном режиме. Второй группе животных устроили перекус перед сном.

В ходе эксперимента у грызунов из второй группы вскоре количество жиров в крови поднялось и превысило норму. Как отметили организаторы эксперимента, при таких показателях растет риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Результаты исследования опубликованы в журнале Experimental Physiology.

Ученые обращают внимание, что у людей, которые любят поесть на ночь, могут возникнуть аналогичные проблемы со здоровьем. Эксперты рекомендуют не забывать про свои биологические часы.