Путин назвал национальный приоритет России в XXI веке

Владимир Путин в своей статье назвал национальный приоритет России в XXI веке. Статья президента РФ, опубликованная на сайте Кремля, посвящена предстоящему саммиту АТЭС.

Путин написал, что приоритетом в текущем столетии является развитие Дальнего Востока. По словам российского лидера, в данном регионе планируется создать «территорию роста». Для этого власти страны должны инвестировать в человеческий капитал и формировать научно-исследовательские центры.

Очередной саммит АТЭС состоится на этой неделе во Вьетнаме. В ходе мероприятия Путин должен встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом.