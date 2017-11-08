В Госдуму внесли закон об усилении наказания за жестокое обращение с животными
8 ноября 2017, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]
В Государственную Думу внесли законопроект, который предусматривает усиление уголовной ответственности граждан, признанных виновными в жестоком обращении с животными.В настоящее время максимальное наказание за данное преступление – арест на срок до шести месяцев. Если парламентарии одобрят документ, злоумышленникам будет грозить до трех лет лишения свободы, пишет RT. Необходимость принятия данной меры в пояснительной записке к законопроекту объясняется тем, что жестокость по отношению к животным наносит значительный ущерб общественной морали.
Ранее «Аргументы недели» писали о том, что в Воронежской области игравшие во дворе дети отбили у живодера пять щенков.