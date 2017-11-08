//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости marketgid

Nod32

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

В Госдуме предложили прощать долги добросовестным гражданам

8 ноября 2017, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме предложили прощать долги добросовестным гражданам
фото: globallookpress.com

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, в котором прописана судебная процедура списания задолженности добросовестным гражданам.

В настоящее время в России на грани банкротства находятся около 600 тысяч человек, сообщает портал Life. Жителям страны, не имеющим имущества для удовлетворения требований кредиторов, необходимо списывать долги, считают в Думе. Отмечается, что на это смогут претендовать только те россияне, которые исправно платят налоги.

Цель данной инициативы – возвращение должников к активной жизни. Депутаты какой фракции выступили авторами законопроекта и когда он будет рассмотрен, в сообщениях СМИ не уточняется.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ДЦ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Лавров: Владимир Путин готов встретиться с Дональдом Трампом

Лавров: Владимир Путин готов встретиться с Дональдом Трампом

В среду, 8 ноября, министр иностранных дел РФ заявил, что российский лидер Владимир Путин готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита АТЭС, который проходит во Вьетнаме.

//Политика

Матвиенко оценила последствия возможного разрыва дипотношений с Украиной

Матвиенко оценила последствия возможного разрыва дипотношений с Украиной

Сообщения о том, что в Киеве задумались над разрывом отношений с Россией, появились в СМИ накануне. Сегодня эту информацию прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Трамп обратился к Ким Чен Ыну с предложением

Трамп обратился к Ким Чен Ыну с предложением

Американский лидер Дональд Трамп обратился с предложением к главе КНДР Ким Чен Ыну. Президент США подчеркнул, что сейчас Северная Корея является "адом", и заявил, что знает путь к лучшему будущему.

//Экономика

Определены размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне

Определены размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне

Дотации Чечне, Крыму и Севастополю прописывались отдельными строками в бюджете 2017 года, в будущем году эти регионы продолжат получать помощь. Правительство РФ определило размеры дотаций регионам.

//Новости ADWILE

//Происшествия

Главного бухгалтера подмосковного учреждения подозревают в хищении 10 млн рублей

Главного бухгалтера подмосковного учреждения подозревают в хищении 10 млн рублей

Главбух одного из муниципальных учреждений в поселке Запрудня в Подмосковье подозревается в хищении крупной суммы. Согласно последним данным, женщина ежемесячно похищала со счета организации средства.

//Общество

Главу "Роснефти" Сечина вызвали в суд по делу Улюкаева

Главу "Роснефти" Сечина вызвали в суд по делу Улюкаева

В ходе судебного заседания по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева прокурор попросил вызвать в суд главу нефтяной компании "Роснефть" Игоря Сечина.

//Шоу-бизнес

Пригожин выступил за вечный бойкот «Евровидения»

Пригожин выступил за вечный бойкот «Евровидения»

Ранее в среду «Аргументы недели» писали, что РФ была официально включена в число участников конкурса, который пройдет весной 2018 года в Португалии. В Госдуме призвали к бойкоту мероприятия.

//Культура

Названа причина смерти единственной дочери Гурченко

Названа причина смерти единственной дочери Гурченко

Стала известна причина смерти единственной дочери актрисы Людмилы Гурченко. Об уходе из жизни 59-летней Марии Королевой «Аргументы недели» писали ранее в среду. Сама актриса скончалась в 2011 году.

//Новости партнеров

//Говорят, что...

XXIII съезд КПСС даст нам алмазов

XXIII съезд КПСС даст нам алмазов

В Якутии хотят расконсервировать кимберлитовую трубку имени XXIII съезда КПСС. «АЛРОСА» оценивает её залежи алмазов в 50–60 млн долларов. Однако более точную оценку запасов месторождения геологи сделают в следующем году. Пока кимберлитовая трубка представляет собой грушевидное тело 40 на 20 м

//Говорят, что...

На аквафермах Крыма растут «урожаи» стерляди и осетра

На аквафермах Крыма растут «урожаи» стерляди и осетра

Несмотря на попытки Украины затормозить развитие Крыма, полуостров продолжает развиваться. К примеру, за девять месяцев этого года там произвели 331 т продукции товарной аквакультуры. Уровень 2016 г. превышен более чем на 8…

//Говорят, что...

День рождения Друга

День рождения Друга

8 ноября исполнилось 66 лет Стасу Намину, большому другу нашей редакции. 

//Криминал

Экс-вице-губернатор Петербурга признался в хищениях при возведении «Зенит-Арены»

Экс-вице-губернатор Петербурга признался в хищениях при возведении «Зенит-Арены»

«Зенит-Арену» строили в Санкт-Петербурге в течение десяти лет. На проведение работ потратили около 40 млрд рублей, что сделало стадион одним из самых дорогостоящих спортивных объектов в мире.

//Общество

Не постоявшие за ценой

Не постоявшие за ценой

В своей новой книге «С Лубянки на фронт» Анатолий Терещенко рассказывает об Анатолии Михееве – молодом начальнике военной контрразведки, комиссаре госбезопасности 3-го ранга, который геройски погиб в сентябре 1941 года, успев поучаствовать в сражениях с агентами абвера на Украине

//Шпионаж

Откровения Джулиана Ассанжа

Откровения Джулиана Ассанжа

Недавно основатель сайта WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж дал большое интервью Владимиру Познеру. Оно было показано Первым каналом в позднее время. Наверное, поэтому прошло мимо внимания многих.  Прокомментировать моменты этой беседы обозреватель «АН» попросил ветерана российской разведки

//История

Грех подпоручика

Грех подпоручика

Когда точно – неизвестно. Где-то в ноябре 1802 года. Да и кого он уже волновал – опозоренный, вычеркнутый из жизни, сосланный навеки в заснеженную туруханскую глушь? Но «АН» решили вспомнить этого человека. Его история по-своему прочитывается в свете другого юбилея, нынешнего – 100-летия Октября

//Здоровье

Любимчики простуды

Любимчики простуды

Когда на улице прохладно, рискуют практически все. Но можно перечислить категории тех, кто рискует больше других. Это автомобилисты, родители маленьких детей, полуночники, подверженные стрессам, курильщики. Автомобилисты рискуют, когда одеваются не по погоде и включают печку.

//Здоровье

Почему нельзя есть после 19 часов?

Почему нельзя есть после 19 часов?

В одном из номеров «АН» в материале «Первые шаги к омоложению и здоровью», Алексей ЯТЛЕНКО (известный фрукторианец, тренер и диетолог) делился поэтапным переходом с традиционного питания на растительное. Так вот, там упоминался один важный нюанс, который применим и к традиционному питанию

//Общество

Деньги неизвестного назначения

Деньги неизвестного назначения

Мы продолжаем публиковать отрывки из книги, которая вышла в издательстве «Аргументы недели». Это сокращённая стенограмма заседания лондонского суда, в котором Борис Абрамович Березовский судился с Романом Аркадьевичем Абрамовичем.

//Общество

В Госдуму внесли закон об усилении наказания за жестокое обращение с животными

В Госдуму внесли закон об усилении наказания за жестокое обращение с животными

В настоящее время максимальное наказание за данное преступление – арест на срок до шести месяцев. Если парламентарии одобрят документ, злоумышленникам будет грозить до трех лет лишения свободы.

//Спорт

От Месхи до Месси

От Месхи до Месси

В течение одной недели сборная России сыграет сразу с двумя соперниками из первой десятки рейтинга ФИФА. «Аргументы недели» – о том, в чём смысл предстоящих матчей.

//Спорт

Контроль - строже некуда

Контроль - строже некуда

У Станислава Черчесова, как известно, товарищеских матчей не бывает – только контрольные. Таких контролёров, как сейчас, при нём у сборной России ещё не было.

//Спорт

Олимпиада, которая меняет мир

Олимпиада, которая меняет мир

Наш человек уже приехал с визитом в Южную Корею – и продолжает серию репортажей о том, как живёт страна, где пройдёт зимняя Олимпиада. И ждут ли там вообще сборную России. Корейцы очень гордятся Олимпиадой – и не только зимней (Пхёнчхан-2018), но и летней. Как вы помните, Игры-1988 прошли в Сеуле.

//Спорт

МОК хочет наказать Россию

МОК хочет наказать Россию

Сумасшедший дом снова загудел вокруг сборной России. Помните, с какими кровопролитными боями наша страна прорвалась на Олимпиаду в Рио? Теперь российских спортсменов не хотят пускать на Олимпиаду в в Корею. МОК работает по старой схеме. Создаётся комиссия по расследованию деяний России.

//Культура

Прямое управление, как и раньше

Прямое управление, как и раньше

Народный артист России Игорь ЯСУЛОВИЧ – легенда нашего кино. По его ролям можно изучать историю советского и российского кинематографа: «Девять дней одного года», «Айболит-66», «Майор «Вихрь», «Бриллиантовая рука», «Щит и меч», «12 стульев», «Не может быть!», «Тот самый Мюнхгаузен»

//Культура

Революционные осколки советского счастья Жванецкого

Революционные осколки советского счастья Жванецкого

Что может быть общего между столетием Октябрьской революции и Михаилом Жванецким, думала я, пробираясь сквозь толпу коммунистов, собирающихся вечером 7 ноября у памятника героям революции 1905 года, чтобы добраться до Ленкома на гастроль петербуржского Театра имени Комиссаржевской

//Город М

Серебряный университет

Серебряный университет

С 1 ноября московские пенсионеры вернулись к учёбе. В столице открылся университет, где пожилые люди будут бесплатно учить иностранные языки, осваивать компьютерные программы и получать рабочие специальности. Заявки принимались с 16 октября в территориальных центрах соцобслуживания населения.

//Город М

Выставка «Мысли Малевича»

Выставка «Мысли Малевича»

7 ноября к 100-летию Великой Октябрьской революции открывается выставка «Мысли Малевича». Место проведения выставки – «Роща Малевича» (граница ИЦ «Сколково» в районе улицы Сикорского). Выставка посвящена творчеству Казимира Севериновича Малевича – талантливого художника

//Наука

NASA обвинили в сокрытии информации об опасности пребывания в космосе

NASA обвинили в сокрытии информации об опасности пребывания в космосе

В материале, появившемся в блоге Retraction Watch, говорится о том, что NASA запретило публиковать статью о негативном влиянии космоса на зрение астронавтов. В организации факт наложения запрета подтвердили.

//Город М

Я – Айвазовский

Я – Айвазовский

В год 200-летия со дня рождения выдающегося художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского известный российский журналист, режиссёр документального кино Ашот Джазоян представляет ленту «Я – Айвазовский, родом из Крыма». из Крыма». В основу проекта заложены исторические факты

//Город М

Электробусам дали маршруты

Электробусам дали маршруты

Появление электробусов в Москве, судя по решительным намерениям властей, – вещь неизбежная. Так, недавно городскими властями было объявлено о том, на каких маршрутах появится такой общественный транспорт. Что характерно, приходятся они именно на действующие маршруты троллейбусов.

//Культура

Черт с Лениным

Черт с Лениным

В дни столетия октябрьского переворота зрителю был предъявлен телевизионный фильм режиссёра Владимира Хотиненко «Демон революции». Его темой стали сложные взаимоотношения эмигранта Ленина и афериста Парвуса, снабдившего будущую революцию немецкими деньгами. Это странное произведение

//Армия

Союзники США переходят на русские системы ПВО

Союзники США переходят на русские системы ПВО

Президент США Дональд Трамп пока что не показал себя хорошим политиком на мировой арене, но коммивояжёр из него отличный. Недавно он отметился рядом громких заявлений, которые кроме как похвальбой и рекламой назвать сложно. Они касались оружейного экспорта

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Лавров: Владимир Путин готов встретиться с Дональдом Трампом

Лавров: Владимир Путин готов встретиться с Дональдом Трампом

В среду, 8 ноября, министр иностранных дел РФ заявил, что российский лидер Владимир Путин готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита АТЭС, который проходит во Вьетнаме.

//Политика

Матвиенко оценила последствия возможного разрыва дипотношений с Украиной

Матвиенко оценила последствия возможного разрыва дипотношений с Украиной

Сообщения о том, что в Киеве задумались над разрывом отношений с Россией, появились в СМИ накануне. Сегодня эту информацию прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

//В мире

Трамп обратился к Ким Чен Ыну с предложением

Трамп обратился к Ким Чен Ыну с предложением

Американский лидер Дональд Трамп обратился с предложением к главе КНДР Ким Чен Ыну. Президент США подчеркнул, что сейчас Северная Корея является "адом", и заявил, что знает путь к лучшему будущему.

//Экономика

Определены размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне

Определены размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне

Дотации Чечне, Крыму и Севастополю прописывались отдельными строками в бюджете 2017 года, в будущем году эти регионы продолжат получать помощь. Правительство РФ определило размеры дотаций регионам.

//Происшествия

Главного бухгалтера подмосковного учреждения подозревают в хищении 10 млн рублей

Главного бухгалтера подмосковного учреждения подозревают в хищении 10 млн рублей

Главбух одного из муниципальных учреждений в поселке Запрудня в Подмосковье подозревается в хищении крупной суммы. Согласно последним данным, женщина ежемесячно похищала со счета организации средства.

//Общество

Главу "Роснефти" Сечина вызвали в суд по делу Улюкаева

Главу "Роснефти" Сечина вызвали в суд по делу Улюкаева

В ходе судебного заседания по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева прокурор попросил вызвать в суд главу нефтяной компании "Роснефть" Игоря Сечина.

//Шоу-бизнес

Пригожин выступил за вечный бойкот «Евровидения»

Пригожин выступил за вечный бойкот «Евровидения»

Ранее в среду «Аргументы недели» писали, что РФ была официально включена в число участников конкурса, который пройдет весной 2018 года в Португалии. В Госдуме призвали к бойкоту мероприятия.

//Культура

Названа причина смерти единственной дочери Гурченко

Названа причина смерти единственной дочери Гурченко

Стала известна причина смерти единственной дочери актрисы Людмилы Гурченко. Об уходе из жизни 59-летней Марии Королевой «Аргументы недели» писали ранее в среду. Сама актриса скончалась в 2011 году.

//Говорят, что...

XXIII съезд КПСС даст нам алмазов

XXIII съезд КПСС даст нам алмазов

В Якутии хотят расконсервировать кимберлитовую трубку имени XXIII съезда КПСС. «АЛРОСА» оценивает её залежи алмазов в 50–60 млн долларов. Однако более точную оценку запасов месторождения геологи сделают в следующем году. Пока кимберлитовая трубка представляет собой грушевидное тело 40 на 20 м

//Говорят, что...

На аквафермах Крыма растут «урожаи» стерляди и осетра

На аквафермах Крыма растут «урожаи» стерляди и осетра

Несмотря на попытки Украины затормозить развитие Крыма, полуостров продолжает развиваться. К примеру, за девять месяцев этого года там произвели 331 т продукции товарной аквакультуры. Уровень 2016 г. превышен более чем на 8…

//Говорят, что...

День рождения Друга

День рождения Друга

8 ноября исполнилось 66 лет Стасу Намину, большому другу нашей редакции. 

//Криминал

Экс-вице-губернатор Петербурга признался в хищениях при возведении «Зенит-Арены»

Экс-вице-губернатор Петербурга признался в хищениях при возведении «Зенит-Арены»

«Зенит-Арену» строили в Санкт-Петербурге в течение десяти лет. На проведение работ потратили около 40 млрд рублей, что сделало стадион одним из самых дорогостоящих спортивных объектов в мире.

//Общество

Не постоявшие за ценой

Не постоявшие за ценой

В своей новой книге «С Лубянки на фронт» Анатолий Терещенко рассказывает об Анатолии Михееве – молодом начальнике военной контрразведки, комиссаре госбезопасности 3-го ранга, который геройски погиб в сентябре 1941 года, успев поучаствовать в сражениях с агентами абвера на Украине

//Шпионаж

Откровения Джулиана Ассанжа

Откровения Джулиана Ассанжа

Недавно основатель сайта WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж дал большое интервью Владимиру Познеру. Оно было показано Первым каналом в позднее время. Наверное, поэтому прошло мимо внимания многих.  Прокомментировать моменты этой беседы обозреватель «АН» попросил ветерана российской разведки

//История

Грех подпоручика

Грех подпоручика

Когда точно – неизвестно. Где-то в ноябре 1802 года. Да и кого он уже волновал – опозоренный, вычеркнутый из жизни, сосланный навеки в заснеженную туруханскую глушь? Но «АН» решили вспомнить этого человека. Его история по-своему прочитывается в свете другого юбилея, нынешнего – 100-летия Октября

//Здоровье

Любимчики простуды

Любимчики простуды

Когда на улице прохладно, рискуют практически все. Но можно перечислить категории тех, кто рискует больше других. Это автомобилисты, родители маленьких детей, полуночники, подверженные стрессам, курильщики. Автомобилисты рискуют, когда одеваются не по погоде и включают печку.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Здоровье

Почему нельзя есть после 19 часов?

Почему нельзя есть после 19 часов?

В одном из номеров «АН» в материале «Первые шаги к омоложению и здоровью», Алексей ЯТЛЕНКО (известный фрукторианец, тренер и диетолог) делился поэтапным переходом с традиционного питания на растительное. Так вот, там упоминался один важный нюанс, который применим и к традиционному питанию

//Общество

Деньги неизвестного назначения

Деньги неизвестного назначения

Мы продолжаем публиковать отрывки из книги, которая вышла в издательстве «Аргументы недели». Это сокращённая стенограмма заседания лондонского суда, в котором Борис Абрамович Березовский судился с Романом Аркадьевичем Абрамовичем.

//Общество

В Госдуму внесли закон об усилении наказания за жестокое обращение с животными

В Госдуму внесли закон об усилении наказания за жестокое обращение с животными

В настоящее время максимальное наказание за данное преступление – арест на срок до шести месяцев. Если парламентарии одобрят документ, злоумышленникам будет грозить до трех лет лишения свободы.

//Спорт

От Месхи до Месси

От Месхи до Месси

В течение одной недели сборная России сыграет сразу с двумя соперниками из первой десятки рейтинга ФИФА. «Аргументы недели» – о том, в чём смысл предстоящих матчей.

//Спорт

Контроль - строже некуда

Контроль - строже некуда

У Станислава Черчесова, как известно, товарищеских матчей не бывает – только контрольные. Таких контролёров, как сейчас, при нём у сборной России ещё не было.

//Спорт

Олимпиада, которая меняет мир

Олимпиада, которая меняет мир

Наш человек уже приехал с визитом в Южную Корею – и продолжает серию репортажей о том, как живёт страна, где пройдёт зимняя Олимпиада. И ждут ли там вообще сборную России. Корейцы очень гордятся Олимпиадой – и не только зимней (Пхёнчхан-2018), но и летней. Как вы помните, Игры-1988 прошли в Сеуле.

//Спорт

МОК хочет наказать Россию

МОК хочет наказать Россию

Сумасшедший дом снова загудел вокруг сборной России. Помните, с какими кровопролитными боями наша страна прорвалась на Олимпиаду в Рио? Теперь российских спортсменов не хотят пускать на Олимпиаду в в Корею. МОК работает по старой схеме. Создаётся комиссия по расследованию деяний России.

//Культура

Прямое управление, как и раньше

Прямое управление, как и раньше

Народный артист России Игорь ЯСУЛОВИЧ – легенда нашего кино. По его ролям можно изучать историю советского и российского кинематографа: «Девять дней одного года», «Айболит-66», «Майор «Вихрь», «Бриллиантовая рука», «Щит и меч», «12 стульев», «Не может быть!», «Тот самый Мюнхгаузен»

//Культура

Революционные осколки советского счастья Жванецкого

Революционные осколки советского счастья Жванецкого

Что может быть общего между столетием Октябрьской революции и Михаилом Жванецким, думала я, пробираясь сквозь толпу коммунистов, собирающихся вечером 7 ноября у памятника героям революции 1905 года, чтобы добраться до Ленкома на гастроль петербуржского Театра имени Комиссаржевской

//Город М

Серебряный университет

Серебряный университет

С 1 ноября московские пенсионеры вернулись к учёбе. В столице открылся университет, где пожилые люди будут бесплатно учить иностранные языки, осваивать компьютерные программы и получать рабочие специальности. Заявки принимались с 16 октября в территориальных центрах соцобслуживания населения.

//Город М

Выставка «Мысли Малевича»

Выставка «Мысли Малевича»

7 ноября к 100-летию Великой Октябрьской революции открывается выставка «Мысли Малевича». Место проведения выставки – «Роща Малевича» (граница ИЦ «Сколково» в районе улицы Сикорского). Выставка посвящена творчеству Казимира Севериновича Малевича – талантливого художника

//Наука

NASA обвинили в сокрытии информации об опасности пребывания в космосе

NASA обвинили в сокрытии информации об опасности пребывания в космосе

В материале, появившемся в блоге Retraction Watch, говорится о том, что NASA запретило публиковать статью о негативном влиянии космоса на зрение астронавтов. В организации факт наложения запрета подтвердили.

//Город М

Я – Айвазовский

Я – Айвазовский

В год 200-летия со дня рождения выдающегося художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского известный российский журналист, режиссёр документального кино Ашот Джазоян представляет ленту «Я – Айвазовский, родом из Крыма». из Крыма». В основу проекта заложены исторические факты

//Город М

Электробусам дали маршруты

Электробусам дали маршруты

Появление электробусов в Москве, судя по решительным намерениям властей, – вещь неизбежная. Так, недавно городскими властями было объявлено о том, на каких маршрутах появится такой общественный транспорт. Что характерно, приходятся они именно на действующие маршруты троллейбусов.

//Культура

Черт с Лениным

Черт с Лениным

В дни столетия октябрьского переворота зрителю был предъявлен телевизионный фильм режиссёра Владимира Хотиненко «Демон революции». Его темой стали сложные взаимоотношения эмигранта Ленина и афериста Парвуса, снабдившего будущую революцию немецкими деньгами. Это странное произведение

//Армия

Союзники США переходят на русские системы ПВО

Союзники США переходят на русские системы ПВО

Президент США Дональд Трамп пока что не показал себя хорошим политиком на мировой арене, но коммивояжёр из него отличный. Недавно он отметился рядом громких заявлений, которые кроме как похвальбой и рекламой назвать сложно. Они касались оружейного экспорта

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры