В Госдуме предложили прощать долги добросовестным гражданам

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, в котором прописана судебная процедура списания задолженности добросовестным гражданам.

В настоящее время в России на грани банкротства находятся около 600 тысяч человек, сообщает портал Life. Жителям страны, не имеющим имущества для удовлетворения требований кредиторов, необходимо списывать долги, считают в Думе. Отмечается, что на это смогут претендовать только те россияне, которые исправно платят налоги.

Цель данной инициативы – возвращение должников к активной жизни. Депутаты какой фракции выступили авторами законопроекта и когда он будет рассмотрен, в сообщениях СМИ не уточняется.