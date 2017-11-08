Директор Ялтинского порта отрицает наличие судимости

Директор ялтинского порта Денис ВОЛКОВ отрицает наличие у него судимости по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества».

Как писали «Примечания», судимость ВОЛКОВ получил за происшествие, случившееся 29 апреля 2017 года на причале «Ласточкино гнездо». В тот день он привез на теплоходе «Маргейт» стройматериалы для обустройства кафе в билетных кассах. После чего созвал планерку для обсуждения этого проекта. Происходящее заснял на телефон организатор экскурсий Александр ЦЫГАНКОВ. ВОЛКОВ с целью уничтожить компрометирующую его видеозапись накинулся на ЦЫГАНКОВА и разбил его iPhone 7 plus, сообщают "Аргументы недели - Крым".

ВОЛКОВ в итоге извинился и написал расписку, что обязуется компенсировать моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей. Дело тянулось долго. После отставки ВОЛКОВ ушел на больничный, позволяющий ему номинально сохранять должность директора порта.

Однако наличие судимости ставит под вопрос присутствие 30-летнего судакчанина на этой должности, пишет издание.

Как сообщил ВОЛКОВ «Аргументам недели – Крым», информация о его судимости является не правдивой. Он будет требовать опровержения и возмещения морального ущерба в судебном порядке.

«Все разногласия по инциденту с телефоном на Ласточкином гнезде мной улажены с потерпевшей стороной в мировом порядке, вследствие чего ялтинский мировой судья У. ИСАЕВ вынес решение о прекращении уголовного дела в отношении меня в связи с примирением и никакого приговора мне не выносилось», — пояснил Денис ВОЛКОВ.