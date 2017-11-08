Низкие ипотечные ставки стимулируют островитян на покупку недвижимости

09.11.2017 00:00:08

АО «Сахалинское ипотечное агентство» разработало не одну программу, вступив в которую без жилья не останется ни один нуждающийся в улучшении жилищных условий сахалинец.

Аренда в полцены

В 2015 году для создания и регулирования на территории Сахалинской области рынка доступного жилья, по инициативе правительства Сахалинской области, было учреждено АО «Сахалинское ипотечное агентство». Основными задачами ведомства стали увеличение количества возводимого жилья, доступного для разных слоев населения, а также строительство многоквартирных домов для сдачи в наем.

На начальной стадии сотрудникам организации предстояло внедрить на территории нашего региона новые механизмы по реализации жилищных программ. Основная цель нововведений – улучшить условия проживания в области.

Необходимо было сделать граждан более инициативными, сформировать условия для создания жилищных некоммерческих объединений, в том числе жилищно­строительных кооперативов. Еще одной немаловажной задачей стало развитие индивидуального строительства.

И, как видим – задуманное удалось. АО «Сахалинское ипотечное агентство» уже второй год успешно трудится на благо общества. Внедряет в жизнь новые проекты, удобные для большинства граждан программы и условия для приобретения жилья.

Одной из реализованных задумок стало арендное жилье. Сегодня ипотечное агентство возводит многоквартирные жилые дома, предназначенные для сдачи в коммерческий наём.

Возводимое арендное жилье предназначено для привлекаемых молодых специалистов, специалистов «узких» и «редких» профессий, работников бюджетной сферы, для муниципальных и государственных служащих, сотрудников силовых ведомств.

Плата за аренду наёмного жилья составляет всего половину среднерыночной стоимости. Расчёт производится на основании отчёта независимого эксперта об оценке среднерыночной стоимости аренды в городских округах Сахалинской области однокомнатных, двухкомнатных, трёхкомнатных благоустроенных немеблированных квартир в новостройках, без учёта коммунальных платежей.

Сведения о стоимости аренды (до заключения договоров коммерческого найма) размещены на официальном сайте агентства (www.sakhipoteka.ru).

Плата за неё может измениться лишь в случае варьирования среднерыночной стоимости. За два года стоимость не изменялась. Арендаторам предоставляется временная регистрация.

С правом выкупа

Агентством разработан механизм выкупа арендного жилья нанимателем. В этом случае предусмотрели льготный ипотечный заём – от 0% до 7% годовых. Но для такой покупки должны быть соблюдены специальные условия:

­ проживание в данной квартире нанимателя по договору коммерческого найма не менее шести месяцев;

­ нуждаемость в улучшении жилищных условий;

­ отсутствие задолженности по оплате аренды и коммунальных услуг за период проживания.

С прошлого года по данной программе сданы восемь арендных домов. Счастливыми обладателями квартир стали жители Поронайска, Холмска, Анивы, Южно­Сахалинска и Невельска. Арендное жилье получили и в пгт Смирных. Ключи от 250 квартир вручили новоселам, среди счастливых обладателей работники здравоохранения, образования, силовых структур, муниципальных предприятий, молодые специалисты, работники бюджетной сферы.

С начала 2017 года агентством были сданы еще девять арендных домов – это 311 квартир, или 17490 кв. метров. Новое жилье отстроили в городах Поронайск, Невельск, Корсаков, Долинск и в пгт Тымовское.

Сегодня арендная плата для жильцов, в зависимости от муниципального образования, составляет от 5 тыс. руб. до 12 тыс. руб. ­ за однокомнатные, от 6 тыс. руб. до 14 тыс. руб. ­ за двухкомнатные и от 7 тыс. руб. до 16 тыс. руб. за трехкомнатные.

Уже заключены договоры и ведется строительство 39 домов в 14 городских округах: Александровск­ Сахалинском, Тымовском, Невельском, Холмском, Анивском, Макаровском, Углегорском, Смирныховском, Северо­Курильском, Южно­Курильском, Курильском, Южно­Сахалинском, Томаринском, Корсаковском (996 квартир).

Жильё объединяет

АО «Сахалинское ипотечное агентство» работает и с жилищно­строительными кооперативами, члены которых являются участниками подпрограммы «Стимулирования жилищного строительства» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение население Сахалинской области качественным жильем на 2014 ­ 2020 годы». Только по г. Южно­Сахалинску в очереди числится свыше 2500 семей.

В настоящий момент уже создано четыре жилищно­строительных кооператива. Идёт возведение 143­квартирного жилого дома для ЖСК «Первый» общей площадью 8 518 квадратных метров и 300­квартирного жилого дома для ЖСК «Второй» общей площадью 17 299 квадратных метров. Для ЖСК «Третий» ведется подбор перспективного земельного участка. Для ЖСК «Анива» началось строительство 30­квартирного жилого дома общей площадью 1853 «квадрата» в г. Аниве.

Сотрудниками агентства разработан специальный порядок предоставления льготных ипотечных займов. Ставки для каждой категории граждан начисляются от 0 до 7% годовых.

Для жителей Курильских островов в областном ипотечном агентстве также работает специальная программа. Курильчанам и вовсе предоставляется беспроцентный ипотечный заём. Желающим получить жильё достаточно обратиться в администрацию городского округа и оставить заявку о намерении использования беспроцентного ипотечного займа на строительство квартиры. А если у заявителя уже есть в собственности земельный участок, его ждут в АО «Сахалинское ипотечное агентство» для рассмотрения возможности выдачи льготного ипотечного займа для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). С условиями можно ознакомиться на официальном сайте агентства www.sakhipoteka.ru.

Мой дом – моя крепость

Продолжая разговор об индивидуальном строительстве, нужно отметить, что приобрести собственное жильё предлагают по выгодным ипотечным условиям.

Не секрет, что сегодня построить собственный дом – дорогое удовольствие, но, как оказалось, отважных граждан у нас предостаточно.

В доказательство этому есть отличный пример. Житель Курильска Владимир Прокопенко решил, что квартира ему не подходит, и всерьёз задумался о строительстве загородного дома. В голове уже была идея или, скорее, целый проект нового жилья. Владимир обдумал всё – вплоть до материалов, из которых будет состоять жилая постройка, но возможностей всё же не хватало.

­ Честно говоря, о программе мы узнали случайно, ­ рассказывает супруга Владимира Прокопенко, Валентина Владимировна. – Нас, жителей Курильска, пригласили на встречу с губернатором области Олегом Кожемяко и директором «Сахалинского ипотечного агентства» Геннадием Осиповым. Они рассказали о том, что те, у кого есть в аренде земельные участки, могут построить на нем жильё и для этих целей готовы предоставить ипотеку под ноль процентов. Такое предложение нам очень понравилось, и мы с мужем стали участниками программы. Сомнений не было, хотя бы потому, что у нас растет ребёнок и нужно расширять жилплощадь. Свой дом я считаю отличным решением. Строительство идёт вовсю, дом будет большой, одноэтажный. Проект мы заказывали, а стройку ведёт сам муж. Фундамент давно залит, как только всё будет готово, оформим земельный участок в собственность.

Семья Прокопенко условиями довольна, ипотечное агентство дало возможность осуществить давнюю мечту.

­ Ипотеки на таких выгодных условиях нет больше нигде в стране, не стоит долго размышлять, ­ советует Валентина Владимировна. – Зачем переплачивать банкам, когда можно стать участником программы на таких выгодных условиях. Да, конечно, потребуется какое­то время на сбор необходимых документов – нужно запастись терпением. Но раздумывать не стоит, это же в первую очередь выгодно вам самим.

Чем больше население области узнает о программе «Индивидуального жилищного строительства», тем больше появляется желающих. Ведь условия действительно те, что надо. Чаще стали обращаться в агентство жители северных районов Сахалинской области, в частности из Охинского района, Смирныховского, Ногликского, Курил.

Строим по правилам

О том, кто может претендовать на вступление в программу и какие тонкости необходимо учесть, рассказал ведущий специалист по индивидуальному жилищному строительству кредитного отдела АО «Сахалинское ипотечное агентство» Юлия Трибунская.

­ С февраля 2017 года, после некоторых изменений в «Правилах выдачи займов для ИЖС», получить заём на льготных условиях для строительства индивидуального дома могут не только участники государственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014 – 2020 годы», но и любая семья или одиноко проживающий житель нашего региона при условии, если он нуждается в улучшении жилищных условий. Если вы не являетесь собственником жилого помещения – вы потенциальный участник нашей программы. Но могут получить льготную ипотеку и те, кто нуждается в расширении жилплощади: одинокие люди, площадь жилья которых не превышает 33 квадратных метра, семьи из двух человек, чья квартира или дом менее 42 квадратов, и семьи из трех и более человек, имеющие меньше 18 квадратных метров жилплощади на каждого члена семьи (в расчет берется имеющаяся жилплощадь на территории Российской Федерации).

Говоря о льготных условиях, отметим: базовая ставка – 7% годовых. При этом для многодетных семей, семей, воспитывающих ребенка­инвалида, участников программы по переселению из ветхого или аварийного жилья процентная ставка составляет 0%, для молодой семьи с двумя детьми – 3,5%. Для жителей Сахалинской области, постоянно проживающих на Курильских островах и имеющих официально подтвержденные доходы, достаточные для возврата ипотечного займа, ставка также 0% годовых.

Существуют и критерии, по которым специалисты будут оценивать возводимое жильё.

­ Заём предоставляется на строительство отдельно стоящего жилого дома с внутренней отделкой и инженерными коммуникациями («под серый ключ»). Количество этажей – не более двух, общая площадь для проживания одной семьи – не более 200 квадратных метров, ­ объясняет специалист. – Ну и, конечно, потенциальный заёмщик на момент обращения должен являться собственником земельного участка либо иметь земельный участок на праве долгосрочной аренды. На участке должно быть подключение к электросетям, оборудованы подъездные пути, а сама земля должна предназначаться для индивидуального жилищного строительства.

Вступая в программу, сотрудники агентства советуют гражданам быть предельно внимательными, чтобы избежать ненужных проблем.

­ Есть одна распространенная ошибка – граждане подают документы, в которых строительство жилого дома не соответствует нормам застройки, предъявляемой для строительства в сейсмически опасных районах. В документах отражаются только архитектурные решения, планирование, предполагаемое количество материалов и их ориентировочная стоимость. А для обеспечения безопасности возведения объектов необходимо предоставить подробный расчёт проектного решения с учётом сейсмостойкости сооружения: фундамента, кровли и каркаса дома, ­ предупреждает Юлия Трибунская. – Более подробно обо всем этом можно узнать на нашем сайте.

И напоследок, с учётом ряда недоработок со стороны потенциальных заемщиков обязательными для предоставления документами по строительству объекта являются:

­ подробная смета по всем материалам и работам либо калькуляция затрат, необходимых для возведения индивидуального дома;

­ эскизные проекты предполагаемого к строительству индивидуального жилого строения, включая проектное решение фундамента, каркаса дома и кровли.

С проектом «Правил выдачи займов для ИЖС» и необходимыми для получения займа документами более подробно можно ознакомиться на сайте «Сахалинского ипотечного агентства» http://sakhipoteka.ru.

Также вы можете получить личную консультацию и ответы на интересующие вопросы по адресу: г. Южно­Сахалинск, ул. Дзержинского, 40, офис 610, тел. 8 (4242) 31­25­31.