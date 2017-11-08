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На Сахалине прошли традиционные Дни армянской культуры

8 ноября 2017, 15:35 [«Аргументы Недели. Сахалин», Герман Красников ]

На Сахалине прошли традиционные Дни армянской культуры
Фото автора

Армяне – народ, настолько полюбивший нашу страну, что сейчас их численность в самой Армении равна численности в России. На Сахалине, несмотря на столь большую удалённость от родины, представителей армянского народа также проживает немало.

Поэтому такое событие, как Дни армянской культуры, проходившее с 1 по 4 ноября, не могло остаться незамеченным для жителей острова.

Соломенная ёлка

Начало культурному мероприятию, организованному «Союзом армян России» и «Ассамблеей народов Сахалинской области», положила торжественная церемония открытия, прошедшая в ДК «Родина». Ещё до старта приветственных речей и концертной программы в фойе Дома культуры собралось большое количество гостей.

Ожидание церемонии прошло в интересном развлекательном ключе. Под живую музыку скрипача, знакомого многим южносахалинцам, гости могли насладиться выставкой произведений искусства, привезённых из солнечной Армении, на фоне которых то и дело фотографировались все желающие. Особой популярностью пользовалось место возле плаката с изображением горы Арарат и «древа жизни» (аналога нашей новогодней ёлки), которое сделали из пшеничной соломы и украсили различными оберегами, фруктами и игрушками.

Также вниманию гостей предоставили картины и изделия ручной работы. А многие не ушли без подарка, получив памятную книгу об армянах, живущих на Сахалине. Для юных горожан тоже нашлось занятие по душе, хотя этим увлеклись и взрослые. В тот вечер действовал тематический мастер­класс по изготовлению армянских кукол своими руками. Процесс оказался на редкость творческим и увлекательным. Оказалось, что из нескольких кусочков ткани, ваты, ниток и фломастера можно изготовить очень симпатичную национальную куклу, которую можно было забрать себе на память.

Кавказское поздравление

Знакомство с армянской культурой продолжилось в концертном зале «Родины», который, к слову, был заполнен до конца. Поприветствовав гостей праздника, ведущие передали слово представителям властей.

­ Хотя здесь собрались представители разных народов, для нас всех это родная земля, – взял слово заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Владислав И. – Мы очень рады, что в череде праздников и мероприятий, проводящихся в регионе, присутствует и такое событие, как Дни армянской культуры. И отрадно, что такой интересный, насыщенный праздник наполняет энергией людей в преддверии Дня народного единства.

Также представитель регионального правительства передал от имени губернатора области поздравления и благодарственные письма заслуженным деятелям армянского народа. Следом за ним с пламенной речью, наполненной воспоминаниями из жизни, выступил вице­ президент «Союза армян России», в витиеватом кавказском стиле рассказав о важности укрепления межнациональных связей и разнообразии культуры своего народа.

Большой праздничный концерт был наполнен насыщенной программой выступлений. Гостей порадовали не только национальные коллективы, исполнявшие номера с танцами, песнями и народной музыкой, но и именитые гости из Москвы, сыгравшие для зрителей величайшие классические композиции. Ну а закончилось мероприятие дегустацией традиционных кулинарных шедевров армянской кухни.

­ Проведение подобных дней культуры имеет очень важное значение, ­ отметила представитель Сахалинской региональной общественной организации «Армения – община «АЙК» Майя Кириллова. – Люди начинают смотреть на жизнь народа с другой стороны, когда знакомятся с культурой, традициями, обычаями ближе. В прошлом году в День народного единства были организованы площадки с представлением русской культуры. Многие горожане даже через год вспоминали о тех мастер­ классах. В этом году люди с интересом изучали армянскую культуру. Даже если говорить о музыке, куклах или произведениях искусства, которые мы представили, то для большинства это настоящее открытие. Кстати, к нам подходили представители других национальных организаций со своими идеями. Члены Ассамблеи народов Сахалинской области решили обратиться к правительству региона с предложением провести в следующем году дни киргизской культуры.

Почтили память

Другим важным событием, прошедшим в рамках Дней армянской культуры, стало открытие в Южно­-Сахалинске памятной доски известному историческому деятелю, председателю Президиума Верховного Совета СССР Анастасу Микояну. Памятный знак с изображением государственного деятеля в присутствии его внука Владимира Микояна разместили на фасаде дома, расположенного по Коммунистическому проспекту. Здание, ныне принадлежащее одному из банков, тесно связано с именем Анастаса Ивановича Микояна. В обеих рабочих поездках на Сахалин он решил много вопросов, связанных с рыбным хозяйством, заседая именно в этом здании.

­ Я не буду говорить о заслугах деда, хотел бы обратить ваше внимание на саму идеологию этого события, ­ заявил Владимир Микоян. – Есть известная фраза: «У времени безжалостная сила забвения, в своём стремительном движении оно быстро стирает имена». Сегодняшнее мероприятие говорит о том, что на Сахалине, там, где начинается наша Родина, ценят и поддерживают неразрывную связь времён. Я убедился, что здесь не предают историческую память в угоду политической конъюнктуре. Спасибо всем, кто принял участие в установке памятного знака, кто пришёл сегодня сюда, кто хочет заглянуть в историю и на её базе строить новое будущее нашей страны и Сахалина в первую очередь.

Кульминация мероприятия совпала с празднованием Дня народного единства. Отметившись праздничным шествием, армяне разместились на   площади Победы у исторического парка «Россия – моя история», где вновь провели мастер­классы по изготовлению национальных домашних кукол, их, кстати, изготовили 250 штук. Также был проведен блиц­турнир по игре в нарды. Примечательно, что его победителем стала девушка.

­ Дни армянской культуры прошли на высоком уровне, ­ в заключение сказала Майя Кириллова. – Нам удалось реализовать практически всё, что мы задумали. Концерт в Доме культуры «Родина» собрал около трёхсот зрителей. Перед ними выступили как сахалинские коллективы (в том числе Южносахалинский камерный оркестр), так и гости из Москвы. Специально на это мероприятие приезжали профессора московской консерватории Сурен и Гаянэ Ахназарян. Артисты Ереванского государственного театра кукол показали пять спектаклей для жителей и гостей Южно­Сахалинска, а также выступили с концертом в Поронайске. 4 ноября сотни сахалинцев смогли не только попробовать армянские национальные блюда, но и изготовить народные куклы и даже выиграть комплекты для игры в нарды и шахматы ручной работы, привезенные из Армении. Стоит отметить, что в таком масштабе мероприятие прошло впервые. Хотя такое событие было организовать очень непросто, мы справились. О чём лучше всяких слов говорило настроение людей.

 

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Аноним сообщил о бомбе в здании Казанского вокзала в Москве

Аноним сообщил о бомбе в здании Казанского вокзала в Москве

В среду, 8 ноября, аноним сообщил о том, что в здании Казанского вокзала в Москве заложена бомба. После поступления звонка сотрудники правоохранительных органов столицы приступили к проверке информации.

//Общество

Ученые придумали, как просто и доступно усилить сигнал домашнего Wi-Fi

Ученые придумали, как просто и доступно усилить сигнал домашнего Wi-Fi

Американские ученые открыли, как просто и доступно усилить сигнал домашнего Wi-Fi. Нередко бывает, что сигнал беспроводного интернета ослабевает в многокомнатном жилище.

//Наука

Физик Стивен Хокинг назвал возможную дату гибели человечества

Физик Стивен Хокинг назвал возможную дату гибели человечества

Легендарный физик Стивен Хокинг назвал вероятную дату гибели человечества. По словам ученого, население Земли погибнет к 2600 году, поскольку планета к этому времени превратится в пылающий шар.

//Общество

Стало известно количество жителей Подмосковья, сделавших прививку от гриппа

Стало известно количество жителей Подмосковья, сделавших прививку от гриппа

Сегодня выяснилось, сколько жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа. В пресс-службе первого зампредседателя правительства Московской области Ольги Забраловой заявили, что это число превысило 3 млн.

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