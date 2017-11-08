На Сахалине прошли традиционные Дни армянской культуры

Армяне – народ, настолько полюбивший нашу страну, что сейчас их численность в самой Армении равна численности в России. На Сахалине, несмотря на столь большую удалённость от родины, представителей армянского народа также проживает немало.

Поэтому такое событие, как Дни армянской культуры, проходившее с 1 по 4 ноября, не могло остаться незамеченным для жителей острова.

Соломенная ёлка

Начало культурному мероприятию, организованному «Союзом армян России» и «Ассамблеей народов Сахалинской области», положила торжественная церемония открытия, прошедшая в ДК «Родина». Ещё до старта приветственных речей и концертной программы в фойе Дома культуры собралось большое количество гостей.

Ожидание церемонии прошло в интересном развлекательном ключе. Под живую музыку скрипача, знакомого многим южносахалинцам, гости могли насладиться выставкой произведений искусства, привезённых из солнечной Армении, на фоне которых то и дело фотографировались все желающие. Особой популярностью пользовалось место возле плаката с изображением горы Арарат и «древа жизни» (аналога нашей новогодней ёлки), которое сделали из пшеничной соломы и украсили различными оберегами, фруктами и игрушками.

Также вниманию гостей предоставили картины и изделия ручной работы. А многие не ушли без подарка, получив памятную книгу об армянах, живущих на Сахалине. Для юных горожан тоже нашлось занятие по душе, хотя этим увлеклись и взрослые. В тот вечер действовал тематический мастер­класс по изготовлению армянских кукол своими руками. Процесс оказался на редкость творческим и увлекательным. Оказалось, что из нескольких кусочков ткани, ваты, ниток и фломастера можно изготовить очень симпатичную национальную куклу, которую можно было забрать себе на память.

Кавказское поздравление

Знакомство с армянской культурой продолжилось в концертном зале «Родины», который, к слову, был заполнен до конца. Поприветствовав гостей праздника, ведущие передали слово представителям властей.

­ Хотя здесь собрались представители разных народов, для нас всех это родная земля, – взял слово заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Владислав И. – Мы очень рады, что в череде праздников и мероприятий, проводящихся в регионе, присутствует и такое событие, как Дни армянской культуры. И отрадно, что такой интересный, насыщенный праздник наполняет энергией людей в преддверии Дня народного единства.

Также представитель регионального правительства передал от имени губернатора области поздравления и благодарственные письма заслуженным деятелям армянского народа. Следом за ним с пламенной речью, наполненной воспоминаниями из жизни, выступил вице­ президент «Союза армян России», в витиеватом кавказском стиле рассказав о важности укрепления межнациональных связей и разнообразии культуры своего народа.

Большой праздничный концерт был наполнен насыщенной программой выступлений. Гостей порадовали не только национальные коллективы, исполнявшие номера с танцами, песнями и народной музыкой, но и именитые гости из Москвы, сыгравшие для зрителей величайшие классические композиции. Ну а закончилось мероприятие дегустацией традиционных кулинарных шедевров армянской кухни.

­ Проведение подобных дней культуры имеет очень важное значение, ­ отметила представитель Сахалинской региональной общественной организации «Армения – община «АЙК» Майя Кириллова. – Люди начинают смотреть на жизнь народа с другой стороны, когда знакомятся с культурой, традициями, обычаями ближе. В прошлом году в День народного единства были организованы площадки с представлением русской культуры. Многие горожане даже через год вспоминали о тех мастер­ классах. В этом году люди с интересом изучали армянскую культуру. Даже если говорить о музыке, куклах или произведениях искусства, которые мы представили, то для большинства это настоящее открытие. Кстати, к нам подходили представители других национальных организаций со своими идеями. Члены Ассамблеи народов Сахалинской области решили обратиться к правительству региона с предложением провести в следующем году дни киргизской культуры.

Почтили память

Другим важным событием, прошедшим в рамках Дней армянской культуры, стало открытие в Южно­-Сахалинске памятной доски известному историческому деятелю, председателю Президиума Верховного Совета СССР Анастасу Микояну. Памятный знак с изображением государственного деятеля в присутствии его внука Владимира Микояна разместили на фасаде дома, расположенного по Коммунистическому проспекту. Здание, ныне принадлежащее одному из банков, тесно связано с именем Анастаса Ивановича Микояна. В обеих рабочих поездках на Сахалин он решил много вопросов, связанных с рыбным хозяйством, заседая именно в этом здании.

­ Я не буду говорить о заслугах деда, хотел бы обратить ваше внимание на саму идеологию этого события, ­ заявил Владимир Микоян. – Есть известная фраза: «У времени безжалостная сила забвения, в своём стремительном движении оно быстро стирает имена». Сегодняшнее мероприятие говорит о том, что на Сахалине, там, где начинается наша Родина, ценят и поддерживают неразрывную связь времён. Я убедился, что здесь не предают историческую память в угоду политической конъюнктуре. Спасибо всем, кто принял участие в установке памятного знака, кто пришёл сегодня сюда, кто хочет заглянуть в историю и на её базе строить новое будущее нашей страны и Сахалина в первую очередь.

Кульминация мероприятия совпала с празднованием Дня народного единства. Отметившись праздничным шествием, армяне разместились на площади Победы у исторического парка «Россия – моя история», где вновь провели мастер­классы по изготовлению национальных домашних кукол, их, кстати, изготовили 250 штук. Также был проведен блиц­турнир по игре в нарды. Примечательно, что его победителем стала девушка.

­ Дни армянской культуры прошли на высоком уровне, ­ в заключение сказала Майя Кириллова. – Нам удалось реализовать практически всё, что мы задумали. Концерт в Доме культуры «Родина» собрал около трёхсот зрителей. Перед ними выступили как сахалинские коллективы (в том числе Южносахалинский камерный оркестр), так и гости из Москвы. Специально на это мероприятие приезжали профессора московской консерватории Сурен и Гаянэ Ахназарян. Артисты Ереванского государственного театра кукол показали пять спектаклей для жителей и гостей Южно­Сахалинска, а также выступили с концертом в Поронайске. 4 ноября сотни сахалинцев смогли не только попробовать армянские национальные блюда, но и изготовить народные куклы и даже выиграть комплекты для игры в нарды и шахматы ручной работы, привезенные из Армении. Стоит отметить, что в таком масштабе мероприятие прошло впервые. Хотя такое событие было организовать очень непросто, мы справились. О чём лучше всяких слов говорило настроение людей.