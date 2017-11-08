Улицу Радищева в Екатеринбурге могут сделать односторонней

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов признался, что администрация города рассматривает возможность возвращения одностороннего движения по улице Радищева в утренние часы пик, сообщает пресс-служба общественного движения «За Урал».

Напомним, этим летом на период ремонта дорог у Центрального стадиона по утрам на ул. Радищева от ул. Гурзуфская до ул. Московская было организовано одностороннее движение, изменены светофорные настройки.

Несмотря на положительный результат, который проявился в значительном увеличении пропускной способности дороги в час пик, администрация Екатеринбурга отменила реверс, сославшись на жалобы некоторых граждан.

— Кляузы от недовольных будут всегда, какие бы благородные цели не преследовались, — отметил президент движения Владимир Коньков. — Такова природа человека. Но если городские чиновники будут руководствоваться только жалобами граждан, а не здравым смыслом, логикой и принципами градостроения, то ничего хорошего в нашем городе не будет происходить. В результате же, из-за пары человек сотни автовладельцев лишились возможности быстрее добираться на работу.

Владимир Коньков отметил, что рад инициативе администрации города проанализировать возможность внедрения схемы одностороннего движения в утренние часы пик.

— Однако решение ввести реверс на более коротком участке дороги перед улицей Московской считаю полумерой. И да, как бы г-н Архипов не заявлял, что это был не «реверс», это и было настоящее реверсивное движение: когда утром поток автомобилей идет в одну сторону, а днем, вечером и ночью — в другую, — заключил уральский политик.