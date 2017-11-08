На Сахалине состоялась всероссийская акция «Неделя без турникетов»

Одним из ярких событий по профессиональной ориентации молодёжи в октябре текущего года в островном регионе стало проведение второго этапа Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов».

В нашей стране мероприятие проводится с 2015 года в третью неделю апреля и октября, в рамках федеральной программы «Работай в России». Сахалинская область присоединилась к участию в акции в 2016 году.

Масштаб и география

«Неделя без турникетов» ­ это экскурсии учеников средних и старших классов на крупные предприятия региона. Основной посыл акции направлен на помощь ребятам в выборе будущей профессии. О востребованности акции, организатором которой в нашем регионе является Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области, говорит постоянно растущее число предприятий­ участников. В 2017 году «Неделя без турникетов» приобрела широкий масштаб.

Школьников приняли 63 предприятия, среди которых ООО «Горняк­1», сахалинские филиалы ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ООО «Газпром трансгаз Томск», рыболовецкий колхоз «Дружба», рыбоперерабатывающее предприятие «Ренжин», МКП «Завод строительных материалов им. М.А. Федотова», сельскохозяйственное предприятие ООО «Новое», крестьянское хозяйство «Огоньки», Калининский лососевый рыбоводный завод, Тымовское дорожно­-строительное управление, Угольный морской порт Шахтерск, Сахалинский центр организации работ железнодорожных станций и многие другие.

География акции – вся область, включая Курильские острова. В этом году в 85 экскурсиях приняли участие более 1,7 тысячи школьников средних и старших классов, которые совместно с учителями увидели реальную работу организаций.

Кадровый резерв готовят заранее

Каждый этап проведения акции становится возможным благодаря тесному взаимодействию центров занятости населения, работодателей и администраций городских округов. Работодатели, заботящиеся о кадровом будущем своих предприятий, охотно участвуют в акции, проводят экскурсии для школьников, предоставляют для осмотра «святая святых» своих производств.

Нам удалось поговорить с одним из таких работодателей, работником компании «Газпром трансгаз Томск». Благодаря участию компании в акции старшеклассники из Корсакова смогли увидеть, как работает стратегически важный для области объект – газораспределительная станция (ГРС­2), располагающаяся в Дальнем.

­ В течение часа мы с детьми успели провести познавательную и интересную экскурсию по объекту, ­ рассказал начальник участка ГРС­2 Виталий Багнет. – Несмотря на то что ребята сначала стеснялись что ­либо спрашивать и по большей части слушали, мне удалось раскрепостить их наводящими вопросами, связанными с физическими процессами. Показал им автоматическое рабочее место и работу оператора, которое очень заинтересовало школьников. У них даже созрел вопрос, а что делает оператор в случае возникновения аварийной ситуации. К концу экскурсии вопросов стало ещё больше.

­ В акции «Неделя без турникетов» мы участвовали впервые, ­ рассказал директор Сахалинского линейного производственного управления магистральных трубопроводов компании «Газпром Трансгаз Томск» Валерий Шахов. – Хотя мы достаточно давно взаимодействуем с различными учебными заведениями области и неоднократно проводили экскурсии для школьников и студентов. Поэтому, можно сказать, что мероприятие для нас не новое, просто называется по-другому. Мы всегда рады видеть учащихся для того, чтобы показать им наши объекты и работу на них. Возможно, это поможет им сориентироваться в выборе будущей профессии.

По словам Валерия Геннадьевича, все, кто был на экскурсиях, проявляли большой интерес к работе объектов. Он уверен, что подобные экскурсии позволяют ребятам понять, что из себя представляет нефтегазовая промышленность, а в частности, компания «Газпром». Помимо организации ознакомительных посещений, «Газпром трансгаз Томск» активно участвует в организации практик для студентов учебных заведений области. Ежегодно на объектах компании трудятся 50­60 практикантов.

­ Некоторые бывшие практиканты по окончании учебных заведений приходят работать в нашу компанию, ­ рассказывает Валерий Геннадьевич. – Если честно, профессионализма, знаний, навыков им не всегда хватает. Но, несмотря на это, мы выпускников охотно берём и доучиваем. Для нас главное – не его знания, а именно желание их получить и желание работать. Стажёров мы не бросаем, за каждым новичком закрепляется наставник и сопровождает до тех пор, пока стажер самостоятельно не сможет выполнять обязанности.

Работа в регионе есть

В этом году к октябрьскому этапу акции в рамках межведомственного взаимодействия присоединилось агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области. Агентство, в целях снижения дефицита кадров и обеспечения государственной ветеринарной службы Сахалинской области работниками, предоставило школьникам возможность познакомиться с профессией ветеринарного врача.

Кроме того, работа по ранней профориентации молодёжи помогает решать и ещё одну не менее острую проблему, а именно безвозвратного отъезда выпускников школ. Ребята, пользуясь возможностями ЕГЭ, не зная перспектив в своем регионе, уезжают в крупные региональные центры. Возвращаются из них немногие.

Только выбирай

Чтобы изменить эту тенденцию, Агентством по труду и занятости населения проводится комплексная работа по профессиональной ориентации молодёжи. Она включает в себя регулярные мероприятия, мастер-классы и выставки­-инсталляции профессий. Стоит отметить, что каждое мероприятие имеет свою особенность. Так, для молодёжи с ограниченными возможностями проводится мероприятие «Разные возможности – равные права». Для молодёжи, не имеющей профессии, и выпускников профессиональных образовательных организаций информационные мероприятия ­ «Путь к профессиональной карьере». Для детей­ сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ­ «Взгляд в будущее». Не забывают и о дальних уголках нашего региона: для выпускников образовательных организаций, расположенных на территории Курильских островов, проходит мероприятие по профессиональному самоопределению «Курильские острова ­ потенциал развития России!»

Специалисты службы занятости уверены, что ранняя профориентация зарождает в молодом человеке мечту и смысл его дальнейшей деятельности и даёт возможность не только «примерить на себя» ту или иную профессию, но и сформировать адекватный выбор карьерно-образовательного пути. Интересно и познавательно это организовать – одна из задач профориентационной работы с молодёжью. Служба занятости делает всё возможное, чтобы эффективно реализовать большое количество инициатив, нацеленных на осознанный выбор будущей профессии юными гражданами нашей области для достижения результата, сформулированного в слогане федеральной программы «Работай в России!»: «Учись со смыслом, работай с пользой, работай с удовольствием!»