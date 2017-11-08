8 ноября у депутата Госдумы Ольги Баталиной день рождения

Часто можно услышать, что красивой женщине не надо работать, у нее и так все будет. Ольге Юрьевне такой образ мышления не подходит. Эта очаровательная женщина с самого начала своей трудовой деятельности посвятила себя государственной службе и работе на благо Отечества.

С 2011 года она - депутат Государственной думы от партии «Единая Россия». Занимала посты Первого заместителя председателя комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва по вопросам семьи, женщин и детей и председателя комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва по труду, социальной политике и делам ветеранов. Член комитета Госдумы VII созыва по делам общественных объединений и религиозных организаций.

Активная жизненная позиция, твердые принципы и потрясающая работоспособность Ольги Юрьевны не могут не вызывать искреннего уважения.

Мы поздравляем прекрасную женщину и достойного депутата с Днем рождения, и желаем ей мира в семье, душевного равновесия и успехов на политическом поприще!