В Симферополе водитель мотоцикла разбился о столб
8 ноября 2017, 15:19 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
Во вторник, 7 ноября, в крымской столице произошло ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, вечером в Старом городе, на улице Красноармейской, мотоциклист объезжал автомобили с правой стороны, зацепил один из них и врезался в столб, сообщают "Аргументы недели - Крым".
Отмечается, что водитель мотоцикла ехал в шлеме, но удар был слишком сильный. Мужчина скончался на месте ДТП до приезда «скорой помощи».