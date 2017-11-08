В Симферополе водитель мотоцикла разбился о столб

Во вторник, 7 ноября, в крымской столице произошло ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, вечером в Старом городе, на улице Красноармейской, мотоциклист объезжал автомобили с правой стороны, зацепил один из них и врезался в столб, сообщают "Аргументы недели - Крым".

Отмечается, что водитель мотоцикла ехал в шлеме, но удар был слишком сильный. Мужчина скончался на месте ДТП до приезда «скорой помощи».