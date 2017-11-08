Назван город, который стал самым привлекательным для туристов в 2017 году

25,7 миллиона туристов из разных стран посетили в этом году Гонконг. Этот город признан в 2017 году самым популярным для путешественников.

Исследовательская компания Euromonitor International составила топ-100 городов, которые любят туристы, - сообщает РИА Новости. На втором месте в рейтинге оказался город Бангкок - столица Таиланда. Достопримечательности Бангкока привлекли 23,3 миллиона туристов. На третьем — Лондон (19,8 миллиона путешественников).

Пользовались спросом туристов Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь и Куала-Лумпур.

Москва заняла в этом рейтинге заняла 49-е место. В 2017 году российскую столицу посетили 4,6 миллиона туристов. Рейтинг Москвы немного понизился. Но, по прогнозам, в 2020 году российскую столицу посетят пять миллионов человек, а в 2025 году — 6,7 миллиона. Санкт-Петербург занял 73-е место с 2,9 миллиона туристов.