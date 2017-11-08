Даже в то время, когда он был Сталинградом, наш город не видел такого количества окопов, нарытых по улицам и переулкам. Концессионеры, пришедшие по их словам спасти Волгоград от коммунального коллапса, наносят не только моральный, но и материальный ущерб.

Разрыв по весне и лету многокилометровые в общей сложности траншеи, частная компания устроила перекур на несколько месяцев. Бурная деятельность пока остановилась на стадии раскопки и раскидки около ям новых труб. Видимо, для придания картине особого эстетического цинизма, на заборах, отгородивших окопы, концессионеры развешали постеры с репродукциями картин волгоградского музея им.Машкова. Но художественного ограждения для всех дыр не хватило, и с пугающей периодичность в ямы начали попадать автомобилисты.

За последние пару недель уже три автомобиля пострадали по вине коммунальщиков. Два автомобиля с разницей в несколько дней влетели в траншею на улице Закавказской в Кировском районе. Машины получили значительные повреждения, в одном случае водитель иномарки отделался испугом, а вот в другом, владелец отечественных «Жигулей» получил существенные травмы. Третьего случая на этом участке коммунальщики ждать не стали, и яму закопали.

Но история повторилась на улице Базисной в микрорайоне Тулака, где иномарка влетела в глубокую, около двух метров, траншею. Место там очень неудобное, и раскопки, особенно в темное время суток, можно увидеть только в последний момент, когда тормозного пути уже не хватает.

Страдают от коммунальных концессионеров не только автомобили и люди, но и деревья. Молодые деревца, высаженные на террасе центральной набережной, уже несколько месяцев стоят с оголенными корнями. Они, может быть, ещё бы и смогли восстановиться после окопной травмы, но скорые первые морозы вряд ли дадут им такую возможность. И такое безобразие творится прямо под окнами здания, где расположились бдительные общественные организации – Совет ветеранов и Общественная палата Волгоградской области. Даже если они не могут оказать влияние на коммунальных концессионеров, что говорить об обычных горожанах?