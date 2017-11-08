Цифра недели

От 200 до 300 человек – примерно столько собрал митинг, посвященный 100-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции, прошедший 7 ноября в миллионном Волгограде. За порядком на собрании следили порядка десяти полицейских.

Основной костяк митингующих, собравшихся на площади Ленина, составили пенсионеры. Многие из них пришли с малышами - своими внуками или даже правнуками. Выступающие с трибуны в своих речах рассказывали о преимуществах советской власти и клеймили существующую власть. Транспаранты новизной не отличались: на красных полотнищах развернули лозунги: «Власть - советам, мир - народам!» «Заводы - рабочим, землю - крестьянам!», «Защитим права народа, завоеванные Великим Октябрем!»