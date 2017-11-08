Избирательные участки на Южном Урале станут доступнее для инвалидов

Сегодня, 8 ноября, на совещании главы Южного Урала Бориса Дубровского с главами ведомств и городов выяснилось, что 11 процентов избирательных участков региона не оборудованы должным образом для посещения маломобильных групп населения, в том числе и инвалидов.

Борис Дубровский поручил привести все объекты в нормативный вид, а если участки расположены на 2 этаже и выше, то обеспечить комфортный доступ для всех избирателей.

Председатель регионального избиркома Сергей Обертас уточнил, что на Южном Урале были проанализированы все избирательные участки.89 процентов из них полностью доступны для маломобильных групп. Хуже всего ситуация в Тракторозаводском районе Челябинска, Орджоникидзевском районе Магнитогорска, Златоусте и Миассе.

Борис Дубровский поручил провести ревизию и привести все избирательные участки в нормативное состояние.

- Мы обязаны организовать работу таким образом, чтобы доступность избирательных участков для людей с инвалидностью, а особенно маломобильных групп, была обеспечена, - отметил губернатор. - Берем это на контроль, результаты проанализируем на совещании в январе.