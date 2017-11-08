Умерла дочь Людмилы Гурченко

Умерла Мария Королева - единственная дочь знаменитой актрисы Людмилы Гурченко. Марии Королевой было 59 лет. Она скончалась в Москве. Причина смерти женщины пока не называется. У нее осталась дочь Лена.

Телеведущий Андрей Малахов планировал познакомить Марию Королеву со своим братом по отцу. 44-летний сын актера Бориса Андроникашвили Александр живет в Тбилиси. Они никогда с сестрой не виделись.

Но Мария Королева не дожила до выхода программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1.

Отец Марии Королевой скончался в 1996 году. Людмилы Гурченко не стало 30 марта 2011 года.

Внучка Людмилы Гурченко работала помощницей Андрея Малахова в программе "Пусть говорят".