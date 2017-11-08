Днем в среду, 8 ноября, адвокат известной стритрейсерши Мары Багдасарян, оштрафованной сегодня за езду без прав, объяснил, почему его подзащитная не имела при себе водительского удостоверения.

Юрист Давид Кемулария подчеркнул, что девушка хотела своим дерзким поступком привлечь внимание общественности к "беспределу". Выяснилось, что комиссия врачей признала, что Мара Багдасарян может водить автомобиль, однако права ей почему-то не возвращают.

Адвокат также заметил, что у "гонщицы" не получилось прийти в ГАИ самостоятельно, поэтому ее представлял он, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Мара Багдасарян заболела и не смогла явиться, чтобы заплатить штраф.