Ученые придумали, как просто и доступно усилить сигнал домашнего Wi-Fi

Американские ученые открыли, как можно просто и доступно усилить сигнал домашнего Wi-Fi. Нередко бывает, что сигнал беспроводного интернета ослабевает в многокомнатном жилище.

Группа исследователей из Дармутского колледжа (США) изобрела прибор, который можно сделать своими руками. Проблему можно было решить с помощью направленной Wi-Fi антенны.

В ходе исследования ученые заметили, что усилить сигнал в одном направлении можно, поставив за роутером алюминиевую пластину, например, разрезанную банку из-под напитков.

Ученые написали компьютерный алгоритм, который позволяет учитывать параметры помещения, расположение точек доступа Wi-Fi и желаемое направление сигнала. С помощью этих настроек технология за 30 минут вычисляет оптимальную форму для рефлектора, который печатается на 3D-принтере. Доцент Дартмутского колледжа Ся Чжу отметил, что беспроводной рефлектор обойдется всего лишь в 35 долларов.

Испытания рефлектора показали, что технология может не только усилить сигнал на шесть децибел в нужной точке, но и ослабить его на 10 децибел в "нежелательных местах".