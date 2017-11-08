Стало известно количество жителей Подмосковья, сделавших прививку от гриппа

В среду, 8 ноября, стало известно, какое количество жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа.

В пресс-службе первого зампредседателя правительства Московской области Ольги Забраловой уточнили, что это число превысило 3 млн. В частности, вакцинацию прошли около 860 тысяч детей, 847 тысяч пожилых граждан, а также 4,7 тысячи беременных женщин, передает сегодня Агентство городских новостей "Москва". В общей сложности к настоящему моменту от гриппа привились 42 процента жителей Подмосковья.

Уточняется, что за счет работодателя прививки были сделаны 134 тысячам человек.