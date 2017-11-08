Полиция задержала злоумышленника, "заминировавшего" спорткомплекс "Олимпийский". Им оказался безработный житель столицы.

В отношении 34-летнего телефонного террориста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса России ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде, сообщает "Интерфакс".

Из-за угрозы злоумышленники спорткомплекс "Олимпийский" 7 ноября пришлось эвакуировать. Из здания были выведены на улицы две тысячи человек. Подозрительных предметов внутри спорткомплекса обнаружено не было.

По России с 11 сентября прокатилась волна телефонного терроризма. Несколько дней назад из-за анонимных угроз были эвакуированы Большой театр, ЦУМ, ГУМ, торговый комплекс "Дубровка".