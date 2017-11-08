Море выбросило на берег Севастополя некое чудо-юдо

На одном из пляжей Севастополя местные жители обнаружили странное существо, выброшенное морем.

Соответствующее фото крымчане опубликовали в социальной сети. Находка удивила, но одновременно напугала горожан.

«Сама не знаю, что это, но оно шевелило щупальцами. Длина примерно 30-40 сантиметров», – сообщила «Новому Дню» автор фото Анастасия МИРОШНИЧЕНКО.

Одни предположили, что это птица, которую поедают крабы. Другие отметили, что это существо из фильма «Чужой». Пока никто так и не смог определить, к какому виду живых существ относится данная находка, пишут "Аргументы недели - Крым".

Впрочем, нашлись в Севастополе и скептики, заявившие, что это всего лишь веник в мазуте.