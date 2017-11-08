В Австрии не показали обращения крымских журналистов

Австрийская сторона отказала в выдаче виз крымским журналистам, которые уже были аккредитованы на конференцию о свободе СМИ, которая проходила в Вене 2 и 3 ноября.

Австрийское председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после скандала с невыдачей виз также отказало крымским журналистам д в возможности выступить с помощью видеообращения на Дополнительном совещании ОБСЕ по человеческому измерению на тему «Роль свободных СМИ в комплексном подходе к безопасности», пишет ТАСС, пишут "Аргументы недели - Крым".

Россия после отказа Австрии в выдаче трем журналистам из Крыма въездных виз изъявила желание, чтобы этим представителям прессы было предоставлено слово на конференции путем видеообращения. Однако представители австрийского председательства в ОБСЕ отказали в этом пожелании и подготовленное видеообращение крымчан с посланием о реальной ситуации в Крыму в рамках этого мероприятия не показали. В настоящее время с видеообращением можно ознакомиться на канале YouTube российского посольства в Вене.