Глава Крыма Аксёнов пообещал что Крымкий мост сдадут в срок

Глава Крыма Сергей Аксенов в среду, 8 ноября, заявил, что мост через Керченский пролив будет построен и сдан в эксплуатацию в намеченные сроки.

Аксенов подчеркнул, что строительство Крымского моста ведется под личным контролем президента России Владимира Путина. Глава Крыма заверил, что никаких угроз срыва срока сдачи этого важнейшего объекта нет. "Строится в срок, то есть никаких технических препятствий для реализации проекта нет", — заявил Аксенов.

Руководитель региона отметил, что запуск моста, который соединит полуостров и Кубань, позволит решить проблемы, связанные с доставкой грузов и строительных материалов в Крым.

На данный момент цены на стройматериалы в Крыму выше, чем на материке, и мост снимет эти ограничения.

Движение по автодорожной части Керченского моста планируется запустить в декабре 2018 года, а по железнодорожной – в конце 2019 года.