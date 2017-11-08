Глава Крыма Аксёнов пообещал что Крымкий мост сдадут в срок
8 ноября 2017, 10:48 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
Глава Крыма Сергей Аксенов в среду, 8 ноября, заявил, что мост через Керченский пролив будет построен и сдан в эксплуатацию в намеченные сроки.
Аксенов подчеркнул, что строительство Крымского моста ведется под личным контролем президента России Владимира Путина. Глава Крыма заверил, что никаких угроз срыва срока сдачи этого важнейшего объекта нет. "Строится в срок, то есть никаких технических препятствий для реализации проекта нет", — заявил Аксенов.
Руководитель региона отметил, что запуск моста, который соединит полуостров и Кубань, позволит решить проблемы, связанные с доставкой грузов и строительных материалов в Крым.
На данный момент цены на стройматериалы в Крыму выше, чем на материке, и мост снимет эти ограничения.
Движение по автодорожной части Керченского моста планируется запустить в декабре 2018 года, а по железнодорожной – в конце 2019 года.