У неработающей автоледи угнали автомобиль Mercedes-Benz S400 ("Мерседес") стоимостью восемь миллионов рублей. 60-летняя женщина заявила об угоне своей машины в полицию. Как она указала в заявлении, ущерб составил восемь миллионов рублей.

По данным агентства "Москва", автомобиль был припаркован автоледи на Мичуринском проспекте. Оттуда его и угнали.

Угонщик объявлен в розыск. По факту хищения машины Mercedes-Benz S400 возбуждено дело по статье "Кража в особо крупном размере".

На севере Москвы у бизнесмена угнали автомобиль марки Lexus за 6,2 миллиона рублей.