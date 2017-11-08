Минфин: в России может быть создана единая база страхования автовладельцев

В среду, 8 ноября, стало известно, что в России могут в скором времени создать единую базу страхования автовладельцев.

С соответствующим предложением уже выступило Министерство финансов РФ, отметив, что ключевой целью аналога бюро кредитных историй для страховых компаний будет определение стоимости полисов ОСАГО и КАСКО, а также борьба с мошенниками.

Как уточняет издание "Коммерсант", эксперты ведомства уже подготовили поправки в закон "Об организации страхового дела". Предполагается, что будет создана общая автоматизированная информационная система, в которой будут содержаться данные о договорах автострахования.