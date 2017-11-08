Девочка, которую удерживал в Турции отец, вернулась в Петербург

Девочка, которую удерживал в Турции ее родной отец, вернулась в Петербург. "Стамбульская пленница" вернулась домой 7 ноября благодаря тесному взаимодействию СК России с аппаратом Уполномоченного при Президенте по правам ребенка и МИД.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что сейчас необходимо работать в интересах этой девочки, которая год назад потеряла маму и оказалась в центре острого семейного конфликта. Кузнецова подчеркнула, что нельзя травмировать ее дополнительно.

В ближайшее время с участием психолога и педагогов юная петербурженка будет допрошена по обстоятельствам произошедшего.

Отец девочки был разведен с ее мамой. 40-летний мужчина несколько лет жил в Стамбуле с новой женой. Ему казалось, что бабушка и тетя дочери неправильно ее воспитывают.

Минувшим летом он позвал дочку в гости в Стамбул. В Турцию он отобрал у девочки паспорт и мобильный телефон. Одел ее по мусульманским канонам. Устроил дочь в частную школу с углубленным изучением ислама. Вместо восьмого класса подростку пришлось изучать программу пятого класса.

В октябре девочка стала посылать бабушке тревожные сообщения. Она жаловалась, что отец хочет сделать из нее "религиозную мусульманку" и намерен отдать замуж за такого же религиозного человека, как и он. По словам ребенка, отец угрожал жизни ее родственников из России. Она боялась отца и мачехи.