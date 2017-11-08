В Москве появилась первая парковка только для женщин около одного из столичных рынков. Женскую парковку организовали якобы для удобства самих женщин, чтобы им не приходилось тащить тяжелые сумки на другой конец парковки.

Табличка "парковка для женщин" была установлен без согласования с властями Москвы, пишет "МК". Может кому-то и обидно, что у женщин появились привилегии.

Парковка возле этого моджного рынка платная. Бесплатная стоянка только 15 минут. Что можно успеть за это время? Первые 30 минут будут стоить 100 рублей, а дальше — по 200 рублей ежечасно. Оставить машину на городской платной парковке даже дешевле — всего 40 рублей в час. И без всяких гендерных привилегий.