Присоединяйтесь к онлайн-трансляции Форума Россия-Казахстан в Челябинске

В эти минуты стартовала текстовая онлайн-трансляция ключевых событий XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Напомним, что в рамках мероприятия в Челябинск приедут главы двух государств – Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Сегодня, 8 ноября, основные мероприятия пройдут в ЮУрГУ.

Читайте на сайте «Вечерний Челябинск» все подробности проходящих мероприятий.