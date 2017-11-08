Присоединяйтесь к онлайн-трансляции Форума Россия-Казахстан в Челябинске
8 ноября 2017, 09:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В эти минуты стартовала текстовая онлайн-трансляция ключевых событий XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Напомним, что в рамках мероприятия в Челябинск приедут главы двух государств – Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Сегодня, 8 ноября, основные мероприятия пройдут в ЮУрГУ.
Читайте на сайте «Вечерний Челябинск» все подробности проходящих мероприятий.