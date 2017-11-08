В субботу в районе спорткомплекса "Лужники" ограничат продажу спиртного
8 ноября 2017, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]
В грядущую субботу, 11 ноября, продажа алкоголя будет ограничена в районе спорткомплекса "Лужники".
Данная мера связана с футбольным матчем между сборными России и Аргентины, который состоится на стадионе. Как уточняется сегодня на официальном портале мэра и правительства Москвы, в кафе и магазинах, расположенных неподалеку от "Лужников", в этот день не будут продавать крепкие алкогольные напитки, а также газировку и соки в стеклянных ёмкостях.
Подчеркивается, что эти нововведения необходимы для безопасности граждан и предотвращения травматизма среди зрителей матча.