В грядущую субботу, 11 ноября, продажа алкоголя будет ограничена в районе спорткомплекса "Лужники".

Данная мера связана с футбольным матчем между сборными России и Аргентины, который состоится на стадионе. Как уточняется сегодня на официальном портале мэра и правительства Москвы, в кафе и магазинах, расположенных неподалеку от "Лужников", в этот день не будут продавать крепкие алкогольные напитки, а также газировку и соки в стеклянных ёмкостях.

Подчеркивается, что эти нововведения необходимы для безопасности граждан и предотвращения травматизма среди зрителей матча.