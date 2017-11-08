Новые правила движения на круговых перекрестках вступили в силу в России

Со среды, 8 ноября, в России в силу вступили новые правила движения на круговых перекрестках.

Согласно последней информации, теперь при въезде на подобный перекресток приоритет при проезде получают водители, которые уже двигаются по кругу. Как уточняет портал "Газета.ру", об этом свидетельствует новый пункт в 13.11(1) в ПДД.

Ранее в Правительстве уточняли, что основная цель обновленного правила – повышение безопасности на дорогах, а также улучшение организации движения на круговых перекрестках. Также это нововведение призвано увеличить пропускную способность.