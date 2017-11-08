Разбился градусник. Что делать с ртутью?

К 2020 году из нашей жизни должны навсегда исчезнуть ртутные термометры. Такое обязательство взяла на себя Россия, подписав несколько лет назад конвенцию по ртути. Ну а пока большинство наших граждан предпочитают мерить температуру именно ртутным градусником: дешевле, точнее, чем электронным. И опаснее.

Ртутные термометры имеют свойство биться. Ядовитые пары, выделяющиеся при этом, способны нанести серьёзный вред здоровью. Как очистить помещение от опасного жидкого металла, если ЧП случилось? Первые три правила - о том, чего не делать после разлива ртути. Не используйте для очистки пылесос. Не сметайте шарики металла веником. Не выливайте ртуть в канализацию. Все эти действия только поспособствуют большему распространению ядовитых паров.

Что делать нужно? Отправьте домочадцев на улицу, удалите из загрязнённого помещения животных. Откройте в комнате, где разбился градусник окна, а остальные помещения в квартире заприте. Теперь переходите непосредственно к чистке Наденьте резиновые, нитриловые или латексные перчатки. Приготовьте несколько бумажных полотенец и слегка увлажните их водой. Вначале кусочком картона осторожно соберите на полотенце крупные шарики ртути. Опустите его в мусорный пакет и тщательно завяжите. Более мелкие частицы удобно собирать пипеткой или липкой стороной скотча. Всё это тоже по завершении работы заверните во влажные бумажные полотенца и поместите в мусорный пакет с завязками. Закончив уборку, точно так же тщательно упакуйте перчатки и все предметы, которыми вы собирали ртуть.

Теперь осталось позвонить в МЧС и узнать, как правильно всё утилизировать. Хорошо, если ртуть попала на гладкую поверхность: дерево, ламинат, линолеум, плитку. Отсюда вы уберёте её без проблем. Хуже – если на ковер или обивку. Если это случилось, скорее всего, придется утилизировать вещи. Кроме МЧС очисткой помещения от паров ртути сегодня занимается немало коммерческих компаний. Приезжают быстро. Денег берут немало. Зато продемонстрируют вам итоги замеров до и после очистки помещения.