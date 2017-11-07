Полиция проверяет видео из сети, как "мажоры" проехали по встречке у Кремля
7 ноября 2017, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники московской ГИБДД начали проверку и дадут оценку новой видеозаписи, которая попала в сети. Судя по видезаписи, очередные "мажоры" объехали пробку в самом центре Москвы по встречной полосе дорожного движения.
Видеозапись, как водителю автомобиля надоело стоять в пробке на набережной Москвы-реки, и он, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу, выложено в Instagram.
Сотрудники ГИБДД уже изучают видеозапись.