Сотрудники московской ГИБДД начали проверку и дадут оценку новой видеозаписи, которая попала в сети. Судя по видезаписи, очередные "мажоры" объехали пробку в самом центре Москвы по встречной полосе дорожного движения.

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Видеозапись, как водителю автомобиля надоело стоять в пробке на набережной Москвы-реки, и он, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу, выложено в Instagram.

Сотрудники ГИБДД уже изучают видеозапись.