Крым

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости marketgid

Nod32

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

Хитрый крымчанин кинул наивных родителей на миллион

7 ноября 2017, 22:02 [ «Аргументы Недели. Крым» ]

Хитрый крымчанин кинул наивных родителей на миллион
globallookpress.com

Ялтинские полицейские поймали мошенника. За крупную сумму денег он обещал пристроить сына потерпевшего на хлебную должность.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, 35-летний подозреваемый познакомился в одном из кафе с мужчиной. Во время беседы ялтинец пожаловался мошеннику, что его сын трудится на малооплачиваемой работе. В этот момент у злодея и возник план, как извлечь из услышанного выгоду.

Предъявив новому знакомому удостоверение сотрудника несуществующей правоохранительной организации, негодяй предложил за взятку устроить туда сына своего собеседника.

В течение длительного времени семья потерпевших передавала мошеннику деньги, чтобы он содействовал в трудоустройстве сына. Предприимчивый ялтинец приносил «кандидату на службу» тестовые задачи якобы для подготовки к конкурсному испытанию. Под влиянием «наставника» молодой человек даже уволился по собственному желанию из учреждения, в котором работал до этого времени.

Таким образом за восемь месяцев подозреваемый выманил у потерпевших 828 тысяч рублей. Позднее семья осознала, что их обманули, и обратилась за помощью в полицию, пишут "Аргументы недели - Крым".

Ялтинские правоохранители смогли оперативно найти подозреваемого и задержать его. Как выяснилось, ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

Теперь хитрецу грозит до шести лет тюрьмы. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ГБ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

В Крыму поддержали возможную отмену указа 1954 года о передаче региона Украине

В Крыму поддержали возможную отмену указа 1954 года о передаче региона Украине

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов поддержал идею отменить указ президиума Верховного совета СССР, по которому регион передали Украинской ССР. "Идея имеет права на жизнь", считает он.

//В мире

Украина ввела экономические санкции в отношении 18 российских компаний

Украина ввела экономические санкции в отношении 18 российских компаний

Власти Украины ввели санкции в отношении 18 российских компаний. Министерство экономического развития и торговли Украины опасается, что эти компании могут навредить интересам экономической безопасности.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

МИД РФ высказался о запуске ракеты по Саудовской Аравии со сторона Йемена

МИД РФ высказался о запуске ракеты по Саудовской Аравии со сторона Йемена

Департамент информации и печати МИД РФ выпустил сообщение в связи с развитием ситуации вокруг Йемена, в том числе пуска баллистической ракеты в направлении Саудовской Аравии.

//В мире

Глава МВД Украины Арсен Аваков объяснил ограничение въезда в Киев

Глава МВД Украины Арсен Аваков объяснил ограничение въезда в Киев

Глава МВД Украины Арсен Аваков 7 ноября объяснил ограничение въезда в Киев. По словам министра, ограничение въезда в Киев со всех направлений связано с действием спецрежима антитеррористической безопасности.

//Новости ADWILE

//Экономика

ЦБ: Санация системно значимых банков может продолжиться

ЦБ: Санация системно значимых банков может продолжиться

Первый зампред Центрального банка РФ Дмитрий Тулин заявил о возможном продолжении санации системно значимых банков через Фонд консолидации банковского сектора. Как ранее банки "Открытие" и Бинбанк.

//Общество

Опознан ученый, погибший при крушении Ми-8 у Шпицбергена

Опознан ученый, погибший при крушении Ми-8 у Шпицбергена

Опознан ученый, погибший при крушении российского вертолета Ми-8 вблизи архипелага Шпицберген. По данным норвежской криминальной полиции, погиб Каулио Максим - сотрудник института Арктики и Антарктики.

//Общество

Несколько человек пострадали в ДТП на Новой Риге в районе Красногорска

Несколько человек пострадали в ДТП на Новой Риге в районе Красногорска

Несколько человек пострадали в результате ДТП в ближайшем Подмосковье на Новой Риге в районе Красногорска. По словам очевидцев, на парковке гипермаркета "Глобус" столкнулись сразу три автомобиля.

//Шоу-бизнес

Пугачева в мини-комбинезоне сфотографировалась с Авербухом

Пугачева в мини-комбинезоне сфотографировалась с Авербухом

Знаменый фигурист, тренер Илья Авербух выложил в соцсети фотографию с Аллой Пугачевой. Пугачева сфотографировалась с хореографом, постановщиком ледовых шоу на льду после премьеры шоу "Ромео и Джульетта".

//Новости партнеров

//В мире

Власти США сделали официальное заявление по поводу 100 лет Октябрьской революции

Власти США сделали официальное заявление по поводу 100 лет Октябрьской революции

Власти США сделали официальное заявление по поводу 100-летия Октябрьской революции: "За 100 лет, жертвами "тоталитарных коммунистических режимов" в мире стали более 100 миллионов человек".

//Общество

Полиция проверяет видео из сети, как "мажоры" проехали по встречке у Кремля

Полиция проверяет видео из сети, как "мажоры" проехали по встречке у Кремля

Сотрудники московской ГИБДД начали проверку и дадут оценку новой видеозаписи, которая попала в сети. Судя по видезаписи, очередные "мажоры" объехали пробку в самом центре Москвы по "встречке".

//Политика

КПРФ: Решение о выдвижении кандидатуры Зюганова в президенты еще не принято

КПРФ: Решение о выдвижении кандидатуры Зюганова в президенты еще не принято

Окончательное решение о выдвижении кандидата в президенты от КПРФ на данный момент не принято. Решение о кандидате на президентские выборы будет принято на съезде, заявил пресс-секретарь лидера КПРФ.

//Общество

Хитрый крымчанин кинул наивных родителей на миллион

Хитрый крымчанин кинул наивных родителей на миллион

Ялтинские полицейские поймали мошенника. За крупную сумму денег он обещал пристроить сына потерпевшего на хлебную должность.

//Шоу-бизнес

Чак Норрис спасает больную жену, поэтому не снимается

Чак Норрис спасает больную жену, поэтому не снимается

Знаменитый голливудский актер Чак Норрис не снимается в фильмах пять лет, почти не выходит в свет. Артист прилагает все силы, чтобы спасти свою 54-летнюю жену Джину О`Келли.

//Общество

В Европейском суде будут защищать фермеров Крыма

В Европейском суде будут защищать фермеров Крыма

Группа экспертов из Крыма, в рамках оспаривания антикрымских санкций, готовит иски в европейские суды от имени жителей нашего полуострова, пострадавших от водной и энергетической блокад со стороны Украины.

//Общество

Среди украинских туристов в Крыму могут быть шпионы

Среди украинских туристов в Крыму могут быть шпионы

Военнослужащие украинской армии, служившие в Крыму до 2014 года, а после присоединения к России оставшиеся на полуострове, не представляют никакой угрозы для России.

//Общество

Улучшения не за горами. Но гор пока не видно

Улучшения не за горами. Но гор пока не видно

Основная проблема крымской медицины – нехватка квалифицированных специалистов, удивил министр здравоохранения республики Александр ГОЛЕНКО. По его словам, большое количество студентов-медиков не идут работать по профессии из-за плохих условий труда. Но эти условия в большинстве случаев зависят не только от Министерства здравоохранения, но и от представителей местной власти.

//В мире

Саакашвили готов начать процедуру "народного импичмента" Порошенко

Саакашвили готов начать процедуру "народного импичмента" Порошенко

Михаил Саакашвили во вторник на митинге возле здания Рады в Киеве заявил о готовности начать 3 декабря процедуру "народного импичмента" президента Украины Петра Порошенко.

//Общество

Под Владимиром мужчина умер после укуса бешеной енотовидной собаки

Под Владимиром мужчина умер после укуса бешеной енотовидной собаки

Мужчина, которого в начале октября в Юрьев-Польском районе Владимирской области укусила бешеная собака, скончался. Во время перерыва на обед его укусило животное. Пострадавший не стал обращаться к медикам.

//Общество

Ученые выявили препарат для более точной диагностики болезни Альцгеймера

Ученые выявили препарат для более точной диагностики болезни Альцгеймера

Российские ученые выявили препарат для более точной возможности диагностировать болезнь Альцгеймера. Лекарства от этой болезни - самого распространенного нейродегенеративного расстройства до сих пор нет.

//Политика

Зюганов идет на президентские выборы с программой "10 шагов к достойной жизни"

Зюганов идет на президентские выборы с программой "10 шагов к достойной жизни"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о готовности баллотироваться на пост президента РФ на выборах в 2018 году со своей программой. У КПРФ готова программа "Десять шагов к достойной жизни".

//В мире

Российские артисты смогут выступать на Украине только с разрешения СБУ - закон

Российские артисты смогут выступать на Украине только с разрешения СБУ - закон

Российские артисты теперь смогут выступать на Украине только с разрешения Службы безопасности Украины (СБУ). Такой закон подписал украинский президент Петр Порошенко.

//Общество

Фельдшер спас жизнь мужчине, пройдя на вызов пешком 15 километров

Фельдшер спас жизнь мужчине, пройдя на вызов пешком 15 километров

Фельдшер "скорой помощи" Алексей Жеглов спас жизнь мужчине, пройдя пешком на помощь пациенту 15 километров. Власти Кемеровской области наградили медика медалью "За честь и мужество".

//Шоу-бизнес

Оксана Фандера начала праздновать юбилейный день рождения зажигательным танцем

Оксана Фандера начала праздновать юбилейный день рождения зажигательным танцем

Актриса Оксана Фандера отмечает юбилейный день рождения. Этой красивой женщине исполнилось 50 лет. Оксана Фандера - признанная красавица, супруга актера Филиппа Янковского, мать двоих детей.

//Общество

Составлен топ-10 фильмов-ужасов, помогающих похудеть

Составлен топ-10 фильмов-ужасов, помогающих похудеть

В сети распространяется список фильмов ужасов, которые британские ученые еще пять лет назад назвали легким способом похудеть. Можно не шагать по парку два часа, а посмотреть "Сияние" Кубрика.

//Общество

ЧП произошло на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

ЧП произошло на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

В Москве во вторник вечером ЧП произошло на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. В 17:22 мск в Twitter столичной подземки появилось сообщение: увеличены интервалы движения на северном участке.

//Общество

Новомосковский округ и Троицк устранили нарушения, выявленные УФАС

Новомосковский округ и Троицк устранили нарушения, выявленные УФАС

Префектура Троицкого и Новомосковского округов, а также управы Савеловского и Басманного районов города Москвы устранили нарушения требований антимонопольного законодательства в сфере управления многоквартирными домами.

//Общество

«Кресты-2» в Петербурге станут домом для своих строителей

«Кресты-2» в Петербурге станут домом для своих строителей

Еще одно задержание сотрудника ФСИН России ставит под сомнение успешное завершение строительства нового следственного изолятора в Санкт-Петербурге. Прошло 10 лет с момента закладки первого камня новой тюрьмы.

//Общество

СКР: Бывшие омские министры приговорены к лишению свободы за злоупотребления

СКР: Бывшие омские министры приговорены к лишению свободы за злоупотребления

Суд вынес приговор экс-министрам омского правительства. По данным СКР, Илюшину назначено наказание 6 лет исправительной колонии. В результате противоправных действий обвиняемых причинен материальный ущерб на 1,3 млрд. руб.

//Общество

СМИ сообщили об усилении охраны крейсера "Аврора" военной полицией

СМИ сообщили об усилении охраны крейсера "Аврора" военной полицией

Сотрудники военной полиции прибыли на петербургский корабль-музей крейсер "Аврора". По данным петербургских СМИ, Минобороны вчера узнали о подготовке плана захвата корабля петербургскими анархистами.

//Общество

Глава Роспотребнадзора Попова рассказала Путину об инфекционных угрозах

Глава Роспотребнадзора Попова рассказала Путину об инфекционных угрозах

Президент РФ Владимир Путин во вторник провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анной Поповой.

//Экономика

Путин поручил свернуть долевое строительство за три года

Путин поручил свернуть долевое строительство за три года

Долевое строительство в России может уйти в прошлое. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры по поэтапному внедрению других источников финансирования, минимизирующих риск для граждан.

//Политика

Гордон хочет провести дебаты с Путиным, но не с Собчак

Гордон хочет провести дебаты с Путиным, но не с Собчак

Екатерина Гордон, объявившая о своих планах баллотироваться на пост президента России, хотела бы принять участие в дебатах с Владимиром Путиным. По словам Екатерины, она уважает Владимира Владимировича.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

В Крыму поддержали возможную отмену указа 1954 года о передаче региона Украине

В Крыму поддержали возможную отмену указа 1954 года о передаче региона Украине

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов поддержал идею отменить указ президиума Верховного совета СССР, по которому регион передали Украинской ССР. "Идея имеет права на жизнь", считает он.

//В мире

Украина ввела экономические санкции в отношении 18 российских компаний

Украина ввела экономические санкции в отношении 18 российских компаний

Власти Украины ввели санкции в отношении 18 российских компаний. Министерство экономического развития и торговли Украины опасается, что эти компании могут навредить интересам экономической безопасности.

//В мире

МИД РФ высказался о запуске ракеты по Саудовской Аравии со сторона Йемена

МИД РФ высказался о запуске ракеты по Саудовской Аравии со сторона Йемена

Департамент информации и печати МИД РФ выпустил сообщение в связи с развитием ситуации вокруг Йемена, в том числе пуска баллистической ракеты в направлении Саудовской Аравии.

//В мире

Глава МВД Украины Арсен Аваков объяснил ограничение въезда в Киев

Глава МВД Украины Арсен Аваков объяснил ограничение въезда в Киев

Глава МВД Украины Арсен Аваков 7 ноября объяснил ограничение въезда в Киев. По словам министра, ограничение въезда в Киев со всех направлений связано с действием спецрежима антитеррористической безопасности.

//Экономика

ЦБ: Санация системно значимых банков может продолжиться

ЦБ: Санация системно значимых банков может продолжиться

Первый зампред Центрального банка РФ Дмитрий Тулин заявил о возможном продолжении санации системно значимых банков через Фонд консолидации банковского сектора. Как ранее банки "Открытие" и Бинбанк.

//Общество

Опознан ученый, погибший при крушении Ми-8 у Шпицбергена

Опознан ученый, погибший при крушении Ми-8 у Шпицбергена

Опознан ученый, погибший при крушении российского вертолета Ми-8 вблизи архипелага Шпицберген. По данным норвежской криминальной полиции, погиб Каулио Максим - сотрудник института Арктики и Антарктики.

//Общество

Несколько человек пострадали в ДТП на Новой Риге в районе Красногорска

Несколько человек пострадали в ДТП на Новой Риге в районе Красногорска

Несколько человек пострадали в результате ДТП в ближайшем Подмосковье на Новой Риге в районе Красногорска. По словам очевидцев, на парковке гипермаркета "Глобус" столкнулись сразу три автомобиля.

//Шоу-бизнес

Пугачева в мини-комбинезоне сфотографировалась с Авербухом

Пугачева в мини-комбинезоне сфотографировалась с Авербухом

Знаменый фигурист, тренер Илья Авербух выложил в соцсети фотографию с Аллой Пугачевой. Пугачева сфотографировалась с хореографом, постановщиком ледовых шоу на льду после премьеры шоу "Ромео и Джульетта".

//В мире

Власти США сделали официальное заявление по поводу 100 лет Октябрьской революции

Власти США сделали официальное заявление по поводу 100 лет Октябрьской революции

Власти США сделали официальное заявление по поводу 100-летия Октябрьской революции: "За 100 лет, жертвами "тоталитарных коммунистических режимов" в мире стали более 100 миллионов человек".

//Общество

Полиция проверяет видео из сети, как "мажоры" проехали по встречке у Кремля

Полиция проверяет видео из сети, как "мажоры" проехали по встречке у Кремля

Сотрудники московской ГИБДД начали проверку и дадут оценку новой видеозаписи, которая попала в сети. Судя по видезаписи, очередные "мажоры" объехали пробку в самом центре Москвы по "встречке".

//Политика

КПРФ: Решение о выдвижении кандидатуры Зюганова в президенты еще не принято

КПРФ: Решение о выдвижении кандидатуры Зюганова в президенты еще не принято

Окончательное решение о выдвижении кандидата в президенты от КПРФ на данный момент не принято. Решение о кандидате на президентские выборы будет принято на съезде, заявил пресс-секретарь лидера КПРФ.

//Общество

Хитрый крымчанин кинул наивных родителей на миллион

Хитрый крымчанин кинул наивных родителей на миллион

Ялтинские полицейские поймали мошенника. За крупную сумму денег он обещал пристроить сына потерпевшего на хлебную должность.

//Шоу-бизнес

Чак Норрис спасает больную жену, поэтому не снимается

Чак Норрис спасает больную жену, поэтому не снимается

Знаменитый голливудский актер Чак Норрис не снимается в фильмах пять лет, почти не выходит в свет. Артист прилагает все силы, чтобы спасти свою 54-летнюю жену Джину О`Келли.

//Общество

В Европейском суде будут защищать фермеров Крыма

В Европейском суде будут защищать фермеров Крыма

Группа экспертов из Крыма, в рамках оспаривания антикрымских санкций, готовит иски в европейские суды от имени жителей нашего полуострова, пострадавших от водной и энергетической блокад со стороны Украины.

//Общество

Среди украинских туристов в Крыму могут быть шпионы

Среди украинских туристов в Крыму могут быть шпионы

Военнослужащие украинской армии, служившие в Крыму до 2014 года, а после присоединения к России оставшиеся на полуострове, не представляют никакой угрозы для России.

//Общество

Улучшения не за горами. Но гор пока не видно

Улучшения не за горами. Но гор пока не видно

Основная проблема крымской медицины – нехватка квалифицированных специалистов, удивил министр здравоохранения республики Александр ГОЛЕНКО. По его словам, большое количество студентов-медиков не идут работать по профессии из-за плохих условий труда. Но эти условия в большинстве случаев зависят не только от Министерства здравоохранения, но и от представителей местной власти.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Саакашвили готов начать процедуру "народного импичмента" Порошенко

Саакашвили готов начать процедуру "народного импичмента" Порошенко

Михаил Саакашвили во вторник на митинге возле здания Рады в Киеве заявил о готовности начать 3 декабря процедуру "народного импичмента" президента Украины Петра Порошенко.

//Общество

Под Владимиром мужчина умер после укуса бешеной енотовидной собаки

Под Владимиром мужчина умер после укуса бешеной енотовидной собаки

Мужчина, которого в начале октября в Юрьев-Польском районе Владимирской области укусила бешеная собака, скончался. Во время перерыва на обед его укусило животное. Пострадавший не стал обращаться к медикам.

//Общество

Ученые выявили препарат для более точной диагностики болезни Альцгеймера

Ученые выявили препарат для более точной диагностики болезни Альцгеймера

Российские ученые выявили препарат для более точной возможности диагностировать болезнь Альцгеймера. Лекарства от этой болезни - самого распространенного нейродегенеративного расстройства до сих пор нет.

//Политика

Зюганов идет на президентские выборы с программой "10 шагов к достойной жизни"

Зюганов идет на президентские выборы с программой "10 шагов к достойной жизни"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о готовности баллотироваться на пост президента РФ на выборах в 2018 году со своей программой. У КПРФ готова программа "Десять шагов к достойной жизни".

//В мире

Российские артисты смогут выступать на Украине только с разрешения СБУ - закон

Российские артисты смогут выступать на Украине только с разрешения СБУ - закон

Российские артисты теперь смогут выступать на Украине только с разрешения Службы безопасности Украины (СБУ). Такой закон подписал украинский президент Петр Порошенко.

//Общество

Фельдшер спас жизнь мужчине, пройдя на вызов пешком 15 километров

Фельдшер спас жизнь мужчине, пройдя на вызов пешком 15 километров

Фельдшер "скорой помощи" Алексей Жеглов спас жизнь мужчине, пройдя пешком на помощь пациенту 15 километров. Власти Кемеровской области наградили медика медалью "За честь и мужество".

//Шоу-бизнес

Оксана Фандера начала праздновать юбилейный день рождения зажигательным танцем

Оксана Фандера начала праздновать юбилейный день рождения зажигательным танцем

Актриса Оксана Фандера отмечает юбилейный день рождения. Этой красивой женщине исполнилось 50 лет. Оксана Фандера - признанная красавица, супруга актера Филиппа Янковского, мать двоих детей.

//Общество

Составлен топ-10 фильмов-ужасов, помогающих похудеть

Составлен топ-10 фильмов-ужасов, помогающих похудеть

В сети распространяется список фильмов ужасов, которые британские ученые еще пять лет назад назвали легким способом похудеть. Можно не шагать по парку два часа, а посмотреть "Сияние" Кубрика.

//Общество

ЧП произошло на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

ЧП произошло на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

В Москве во вторник вечером ЧП произошло на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. В 17:22 мск в Twitter столичной подземки появилось сообщение: увеличены интервалы движения на северном участке.

//Общество

Новомосковский округ и Троицк устранили нарушения, выявленные УФАС

Новомосковский округ и Троицк устранили нарушения, выявленные УФАС

Префектура Троицкого и Новомосковского округов, а также управы Савеловского и Басманного районов города Москвы устранили нарушения требований антимонопольного законодательства в сфере управления многоквартирными домами.

//Общество

«Кресты-2» в Петербурге станут домом для своих строителей

«Кресты-2» в Петербурге станут домом для своих строителей

Еще одно задержание сотрудника ФСИН России ставит под сомнение успешное завершение строительства нового следственного изолятора в Санкт-Петербурге. Прошло 10 лет с момента закладки первого камня новой тюрьмы.

//Общество

СКР: Бывшие омские министры приговорены к лишению свободы за злоупотребления

СКР: Бывшие омские министры приговорены к лишению свободы за злоупотребления

Суд вынес приговор экс-министрам омского правительства. По данным СКР, Илюшину назначено наказание 6 лет исправительной колонии. В результате противоправных действий обвиняемых причинен материальный ущерб на 1,3 млрд. руб.

//Общество

СМИ сообщили об усилении охраны крейсера "Аврора" военной полицией

СМИ сообщили об усилении охраны крейсера "Аврора" военной полицией

Сотрудники военной полиции прибыли на петербургский корабль-музей крейсер "Аврора". По данным петербургских СМИ, Минобороны вчера узнали о подготовке плана захвата корабля петербургскими анархистами.

//Общество

Глава Роспотребнадзора Попова рассказала Путину об инфекционных угрозах

Глава Роспотребнадзора Попова рассказала Путину об инфекционных угрозах

Президент РФ Владимир Путин во вторник провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анной Поповой.

//Экономика

Путин поручил свернуть долевое строительство за три года

Путин поручил свернуть долевое строительство за три года

Долевое строительство в России может уйти в прошлое. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры по поэтапному внедрению других источников финансирования, минимизирующих риск для граждан.

//Политика

Гордон хочет провести дебаты с Путиным, но не с Собчак

Гордон хочет провести дебаты с Путиным, но не с Собчак

Екатерина Гордон, объявившая о своих планах баллотироваться на пост президента России, хотела бы принять участие в дебатах с Владимиром Путиным. По словам Екатерины, она уважает Владимира Владимировича.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры