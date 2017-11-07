Хитрый крымчанин кинул наивных родителей на миллион

Ялтинские полицейские поймали мошенника. За крупную сумму денег он обещал пристроить сына потерпевшего на хлебную должность.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, 35-летний подозреваемый познакомился в одном из кафе с мужчиной. Во время беседы ялтинец пожаловался мошеннику, что его сын трудится на малооплачиваемой работе. В этот момент у злодея и возник план, как извлечь из услышанного выгоду.

Предъявив новому знакомому удостоверение сотрудника несуществующей правоохранительной организации, негодяй предложил за взятку устроить туда сына своего собеседника.

В течение длительного времени семья потерпевших передавала мошеннику деньги, чтобы он содействовал в трудоустройстве сына. Предприимчивый ялтинец приносил «кандидату на службу» тестовые задачи якобы для подготовки к конкурсному испытанию. Под влиянием «наставника» молодой человек даже уволился по собственному желанию из учреждения, в котором работал до этого времени.

Таким образом за восемь месяцев подозреваемый выманил у потерпевших 828 тысяч рублей. Позднее семья осознала, что их обманули, и обратилась за помощью в полицию, пишут "Аргументы недели - Крым".

Ялтинские правоохранители смогли оперативно найти подозреваемого и задержать его. Как выяснилось, ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

Теперь хитрецу грозит до шести лет тюрьмы. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.