Среди украинских туристов в Крыму могут быть шпионы

Военнослужащие украинской армии, служившие в Крыму до 2014 года, а после присоединения к России оставшиеся на полуострове, не представляют никакой угрозы для России.

Об этом в комментарии «Аргументам недели – Крым» заявил политолог Николай ФИЛИППОВ. По его мнению, эти люди остались в Крыму совершенно осознанно.

«Ведь они если и не принимали участия в референдуме в силу того, что несли службу, то таким образом они сделали свой выбор. Тем, кто хотел продолжать службу в рядах вооруженных сил Украины, не препятствовали в выходе с территории полуострова. Эти люди распорядились иначе, понимая, что украинское командование объявит их предателями и предъявит серьезнейшие обвинения. Это довольно серьезный гражданский выбор», – отметил эксперт.

Что касается наличия агентов украинских спецслужб в рядах свои бывших военнослужащих в Крыму, то, по словам ФИЛИППОВА, они могут оказаться в любом другом социальном слое, пишут "Аргументы недели - Крым".

«В этом смысле ничуть не меньшую опасность представляет турпоток с Украины, но мы же не собираемся строить стены, возводить таможенные барьеры. В Украине живет огромное количество таких же наших людей, как и здесь. И конечно закрывать перед ними двери неправильно», – добавил политолог.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий ТЫМЧУК заявил, что более двух третей военнослужащих украинской армии, служивших в Крыму до 2014 года, после присоединения к России остались на полуострове, то есть, почти полторы тысячи сотрудников СБУ.