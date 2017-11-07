Улучшения не за горами. Но гор пока не видно

Основная проблема крымской медицины – нехватка квалифицированных специалистов, удивил министр здравоохранения республики Александр ГОЛЕНКО. По его словам, большое количество студентов-медиков не идут работать по профессии из-за плохих условий труда. Но эти условия в большинстве случаев зависят не только от Министерства здравоохранения, но и от представителей местной власти.

Сегодня, говорит ГОЛЕНКО, разрабатываются различные программы поддержки врачей в селах, поскольку именно там ощущается острая необходимость в кадрах. В республике сегодня работает программа «Земский доктор», в этом году в ней участвует 55 врачей, на следующий год выделено такое же количество мест. Вскоре в Крыму начнет работу программа «Земский фельдшер», поскольку наличие таких специалистов в медпунктах сел необходимо. Подобную поддержку должны получать не только сельские врачи, но и специалисты в городах, которым зачастую даже не на что снять себе жилье, пишут "Аргументы недели - Крым".

В Министерстве отмечают, что нехватка в специалистах возникает на пути от студенчества до квалифицированного врача. Наша Медакадемия ежегодно набирает большое количество студентов, однако далеко не все из них становятся врачами. Хотя больше 80% студентов, которые обучаются в Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, получают свои знания за счет бюджетных денег. Вуз остается все таким же востребованным и популярным не только у местных студентов, но и у жителей материковой части страны, а также у иностранцев. Последних в крымском вузе сегодня больше тысячи.

Тенденции в популярных профессиях также поменялись: если пять лет назад все стремились стать стоматологами и гинекологами, то сегодня молодежь метит в косметологи, специалисты по лучевой диагностике (УЗИ). Дирекция вуза обратила внимание на то, что не стоит приравнять студента-медика к рядовому ученику, поскольку они получают знания целых восемь лет и только после этого имеют право работать с пациентами.

Еще одной проблемой крымской, да и российской медицины в целом, остаются очереди. С ними в республике намерены бороться. Намерение это не ослабевает уже четыре года. В ближайшее время в медицинских учреждениях планируется внедрение нового регламента «Прием к врачу», который призван заменить действующую ныне систему выдачи талонов на прием к специалисту. В системе ОМС запись к узкому специалисту должна идти через врача общей практики. Сотрудники Министерства уже обратились в Минздрав РФ с письмом о пересмотре некоторых нормативных документов, которые упростили бы возможность получать направления сразу к узкому специалисту первичного звена.

К тому же, количество вакансий для работников медсферы скоро увеличится. Строительство многопрофильного республиканского медицинского центра под Симферополем идет полным ходом. Строители работают в три смены. Уже монтируются металлоконструкции основного здания стационарного медицинского корпуса. Объект планируется сдать в эксплуатацию в декабре 2019 года.