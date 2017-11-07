Под Владимиром мужчина умер после укуса бешеной енотовидной собаки

Мужчина, которого в начале октября в Юрьев-Польском районе Владимирской области укусила бешеная собака, скончался. Житель Владимирской области работал на песчаном карьере в Юрьев-Польском районе. Во время перерыва на обед его укусило животное.

Глава Роспотребнадзора Попова рассказала Путину об инфекционных угрозах

Пострадавший не стал сразу обращаться к медикам. Когда его состояние ухудшилось, он 30 октября был госпитализирован в местную больницу. 4 ноября он скончался в реанимационном отделении, пациент умер от бешенства, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Владимирские медики обратили внимание, что большинство людей не воспринимает эту болезнь всерьез. Чтобы предупредить бешенство, необходимо делать прививки.

Сегодня проблему прививок глава Роспотребнадзора Анна Попова обсудила с Владимиром Путиным.