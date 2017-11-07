Ученые выявили препарат для более точной диагностики болезни Альцгеймера

Российские ученые совсместо с учеными из Швеции выявили препарат для более точной возможности диагностировать болезнь Альцгеймера. Лекарства от болезни Альцгеймера - самого распространенного нейродегенеративного расстройства до сих пор нет.

В пресс-службе Сибирского федерального университета (СФУ) рассказали, что команда ученых из нескольких шведских институтов и СФУ разработала способ оценки эффективности различных радиофармпрепаратов, используемых при позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), в диагностике болезни Альцгеймера с разными типами генетических мутаций.

Результаты исследования помогут ставить диагноз болезни более точно. Статья ученых принята к публикации в журнале ACS Chemical Neuroscience, сообщает ТАСС.

ПЭТ - это метод исследования тканей организма человека, при котором томограф улавливает радиоактивное излучение от предварительно помеченных молекул в нужных тканях и органах. Для метки молекул используют радиофармпрепараты, которые и содержат вещество-радиоизотоп.

Ученые оценили разные виды препаратов, используемых сейчас с точки зрения эффективности диагностики. Необходимо было проверить их на разных типах мутаций. В результате только один из препаратов оказался эффективным - флорбетапир (Florbetapir,18F). Ученые полагают, что результаты исследования помогут более точно подбирать радиофармпрепараты для ПЭТ в диагностике болезни Альцгеймера и помогут найти препараты для решения этой задачи.