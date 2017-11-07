Несколько человек пострадали в ДТП на Новой Риге в районе Красногорска

Несколько человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в ближайшем Подмосковье на Новой Риге в районе Красногорска. По словам очевидцев, на парковке гипермаркета "Глобус" столкнулись сразу три автомобиля. От удара одна машина перевернулась на крышу.

По предварительным данным, в ДТП пострадали девять человек. В одной из искореженных машин люди оказались зажаты. На место аварии прибыли бригады "скорой" и спасатели. Они оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Сегодня же ДТП с участием школьного автобуса произошло в Краснодарском крае. На Кубани один человек погиб. Из семерых пострадавших пятеро - дети.