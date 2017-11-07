Фельдшер спас жизнь мужчине, пройдя на вызов пешком 15 километров

Фельдшер "скорой помощи" Алексей Жеглов спас жизнь мужчине, пройдя пешком на помощь пациенту 15 километров. Власти Кемеровской области наградили медика медалью "За честь и мужество".

"Скорую помощь" 12 октября поздно вечером вызвали в глухую деревню Медвежка. Вызов поступил со спутникового телефона. Произошёл несчастный случай с мужчиной. В деревню выехала бригада "скорой".

Спецмашина добраться до населенного пункта, который находился в 102 км, не смогла. Добраться до этого населённого пункта можно только на автомобиле повышенной проходимости: сначала по дорогам общего пользования 72 километра, потом переправиться на пароме и ещё 30 километров по таежной дороге.

Тогда медики решили пойти напрямую по бездорожью пешком с оборудованием. Алексей Жеглов добирался 15 километров четыре часа. Фельдшер осмотрел пострадавшего и доставил в больницу пациента по реке. Жеглов лично сопроводил раненого в больницу.