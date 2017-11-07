Составлен топ-10 фильмов-ужасов, помогающих похудеть

В сети распространяется список фильмов ужасов, которые британские ученые еще пять лет назад назвали легким способом похудеть. "Десятка" заменяющих физкультуру "ужастиков", составленный в 2012 году исследователями Вестминстерского университета в Великобритании, был опубликован The Telegraph.

Оказывается, просмотр таких фильмов помогает сбросить 100 - 200 калорий.

Можно не ходить по парку два часа, а посмотреть "Сияние" Кубрика с Джеком Николсоном. И почти 200 калорий как не бывало, пишет "Российская газета".

На втором месте - "Челюсти" Спилберга. После просмотра этого "ужастика" исчезают 161 калорий.

Закрывает тройку самых полезных для похудения фильмов - "Изгоняющий дьявола".

Теряются калории после просмотра фильмов "Чужой", "Пила", "Кошмар на улице вязов", "Паранормальное явление", "Ведьма из Блэр" "Техасская резня бензопилой" и "Репортаж".