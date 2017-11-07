ЧП произошло на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

В Москве во вторник вечером ЧП произошло на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. В 17:22 мск в Twitter столичной подземки появилось сообщение о том, что на Серпуховско-Тимирязевской линии увеличены интервалы движения на северном участке из-за инцидента с пассажиром.

Было приостановлено движение поездов от станции метро "Отрадное" в центр. Что произошло с пассажиром на станции "Отрадное", не уточняется. Позднее пресс-служба метрополитена информировала, что движение поездов на серой ветке входит в график.

В конце сентября на Серпуховско-Тимирязевской линии был сбой в движении поездов из-за возгорания в электрощитовой распределительного зала. Тогда на станциях собрались толпы пассажиров.