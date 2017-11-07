Опознан ученый, погибший при крушении Ми-8 у Шпицбергена

Опознан ученый, погибший при крушении российского вертолета Ми-8 вблизи архипелага Шпицберген. По данным норвежской криминальной полиции, идентифицирована личность утонувшего мужчины.

При крушении Ми-8 погиб Максим Каулио - сотрудник института Арктики и Антарктики. Ему было 25 лет, передает ТАСС со ссылкой на генконсула России на Шпицбергене Вячеслава Николаева.

В результате падения вертолета авиакомпании "Конверс Авиа" погибли пятеро ученых. Авиакатастрофа произошла 26 октября. Ми-8 следовал из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург.

Ночью 29 октября к поиску подключились более 40 спасателей МЧС России. Вертолет был обнаружен норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер.

30 октября обнаружено тело одного погибшего. Поиски троих членов экипажа и четверых пассажиров вертолета продолжаются.