Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов, а также управы Савеловского и Басманного районов города Москвы устранили нарушения требований антимонопольного законодательства в сфере управления многоквартирными домами, пишет портал "Москва 24".



Летом 2017 года столичным УФАС были вынесены предупреждения территориальным органам власти ввиду отсутствия планов по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций, предусмотренных Жилищным кодексом РФ. Регулятор усмотрел в данных действиях признаки ограничения конкуренции на этом рынке.



По словам представителя столичного антимонопольного органа, за первое полугодие 2017 года органы власти города Москвы устранили признаки нарушения антимонопольного законодательства по 17 заявлениям после получения соответствующих запросов управления.



По мнению московского УФАС, формирование положительной динамики устранения нарушений антимонопольного законодательства до возбуждения дел является следствием эффективных мер, предпринимаемых антимонопольным органом в сфере адвокатирования конкуренции, а также понимания должностными лицами органов власти неизбежности наступления юридической ответственности за нарушения антимонопольного законодательства, уточняет "М24".



